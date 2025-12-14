علیرضا دبیر در مراسم رونمایی از پنج جلد کتاب ویژه کودکان و نوجوانان گفت: مدیری که بترسد، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. اول به خودم می‌گویم باید خالصانه برای خدا کار کنیم و بعد برای مردم و از فحش خوردن نترسیم؛ چرا که مردم می‌فهمند چه کسی کار می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  آیین رونمایی از پنج جلد کتاب ویژه کودکان و نوجوانان با عنوان «نوپهلوان» تهیه شده در مرکز مستندنگاری فدراسیون کشتی، با عنوان‌های شهید ابراهیم هادی، شهید مصطفی صدرزاده، شهید داریوش ریزوندی، شهید مرتضی حمزه دولابی و شهید سجاد زبرجدی صبح امروز (یکشنبه ۲۳ آذر) با حضور رئیس فدراسیون کشتی برگزار شد.

علیرضا دبیر در ابتدای این مراسم با تشکر از مرکز مستندنگاری فدراسیون کشتی به جهت چاپ کتب شهدا و قهرمانان کشتی، گفت: سرعت کم است و باید کار سریعتر پیش برود.

وی ادامه داد: در همه کار‌ها باید زمان را مدیریت کرد و یک مدیر اجرایی تمام تلاش خود را باید به کار ببندد تا یک پروژه زودتر به بهره‌برداری برسد. در حال حاضر مشکل ما در زمانبندی است و اگر کار‌ها و پروژه‌ها سریع و دقیق انجام شود، بهره‌وری بیشتر می‌شود.

دبیر در مورد چاپ کتاب توسط فدراسیون کشتی گفت: اثر کار فرهنگی زمانبر است، اما در نهایت نتیجه خواهد داد. ما نمی‌توانیم نسبت به نسل جدید بی‌تفاوت باشیم و اگر در راه خدا و اهل بیت کار کنیم، اثرش را خواهد گذاشت.

دبیر با اشاره به قهرمانی‌های ورزشکاران و بالا بردن پرچم ایران اظهار داشت: وقتی یک کشتی‌گیر پرچم را می‌چرخاند، پرچمی که با نام الله مقدس شده، حتما تأثیر خودش را در جامعه و مردم می‌گذارد و این نیز یک کار فرهنگی است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه یک مدیر اجرایی باید محکم بایستد و برای خدا کار کند، گفت: مدیر اجرایی که بترسد، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. اول به خودم می‌گویم باید خالصانه برای خدا کار کنیم و بعد برای مردم و از فحش خوردن نترسیم؛ چرا که مردم می‌فهمند چه کسی کار می‌کند.

دبیر اظهار داشت: فلسفه وجودی کار ما برگزاری اردو، مسابقه و اعزام تیم است، اما برای اینکه یک نسل قوی و متعهد ساخته شود، به چاپ و نشر این کتاب‌های فرهنگی نیاز داریم.

وی ادامه داد: همزمان که کتاب شهدای کشتی‌گیر به چاپ می‌رسد، چاپ کتاب قهرمانان کشتی نیز در دستور کار است و تاکنون چندین کتاب از جمله کتاب آقایان تختی، حبیبی، منصور برزگر، علی‌اکبر حیدری، محسن فرح‌وشی به چاپ رسیده و کار چاپ کتاب آقایان موحد، رضایی و چند قهرمان دیگر در مراحل پایانی است.

رئیس فدراسیون کشتی با بیان اینکه برای پیشبرد اهداف کشتی کشور، برنامه راهبردی نوشته شده، تصریح کرد: در برنامه راهبردی یکی از موضوعات، بحث فنی است و چندید موضوع از جمله اقتصادی، عمرانی، اجتماعی و ... در دستور کار است و بخش فرهنگی نیز یکی دیگر از موضوعات آن محسوب می‌شود. امیدوارم خدا توفیق آن را بدهد که بتوانیم در این راه محکم بایستیم، چرا که در حال حاضر جنگ فرهنگی در تمامی حوزه‌ها است و دشمنان به دنبال این هستند که افراد را خراب کنند، به آنها انگ بزنند و ذهنیت مردم را خراب کنند. وظیفه ما این است که اولا سالم کارکنیم و دوما خوب کار کنیم و به جای حرف زدن، عمل کنیم. باید با کارمان حرف بزنیم، چرا که اعتقاد دارم کار باطل‌السحر است.

منبع: فدراسیون کشتی

برچسب ها: فدراسیون کشتی ، رئیس فدراسیون کشتی
خبرهای مرتبط
پهلوانان ایران؛ از نصیری و طالقانی تقدیر شد
واکنش دبیر به تغییر سوریان از نایب رییسی فدراسیون کشتی
دبیر: مشکل من با خائنین و وطن‌فروش‌ها است/ توقعم از کشتی بالاست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پایان رقابت‌های روز نخست مارپیچ بزرگ با حضور نمایندگان کشورمان
محمد صلاح در راه جده
حمودی: استقلال کار آسانی مقابل خیبر دارد
بمب نقل‌وانتقالات بسکتبال ایران؛ حامد حدادی استقلالی شد
خیابانی جنجال به پا کرد/ حمله فوتبالی‌ها به جواد!
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ درخشش «فرزندان ایران» با رکورد تاریخی ۲۶۲ مدال
تکاپوی پرسپولیسی ها برای انتقام از آلومینیوم/ تراکتور درصدد قطع نوار تساوی ها در تبریز
دوستان به جای حاشیه سازی به فدراسیون فعلی خودشان بپردازند
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر آلومینیوم اراک
نابغه ایرانی برترین فرنگی کار جهان شد
آخرین اخبار
پیام دنیامالی به کاروان «فرزندان ایران، سفیران پیروزی»
اعزام تیم‌های ملی اسکیت رولبال به جام جهانی امارات
حمودی: استقلال کار آسانی مقابل خیبر دارد
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ درخشش «فرزندان ایران» با رکورد تاریخی ۲۶۲ مدال
خیابانی جنجال به پا کرد/ حمله فوتبالی‌ها به جواد!
بمب نقل‌وانتقالات بسکتبال ایران؛ حامد حدادی استقلالی شد
پایان رقابت‌های روز نخست مارپیچ بزرگ با حضور نمایندگان کشورمان
دوستان به جای حاشیه سازی به فدراسیون فعلی خودشان بپردازند
محمد صلاح در راه جده
نابغه ایرانی برترین فرنگی کار جهان شد
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر آلومینیوم اراک
آرسنال ۲ - ۱ وولورهمپتون/ نجات توپچی‌ها از مهلکه گرگ‌های زخمی با گل به خودی‌های حریف+ فیلم
تکاپوی پرسپولیسی ها برای انتقام از آلومینیوم/ تراکتور درصدد قطع نوار تساوی ها در تبریز
۵ میلیون درخواست برای بلیط جام‌جهانی تنها در ۲۴ ساعت!
برتری لیورپول در شب بازگشت صلاح؛ آشتی چلسی با بُرد
غلامرضا فرخی برترین فرنگی کار جهان شد/ اتحادیه جهانی: بولدزر ایرانی همه را تار و مار کرد
اسامی ۳۰ کاندیدای سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران اعلام شد
داوران هفته چهاردهم لیگ برتر؛ قضاوت اکرمی و محمدی برای سرخابی‌ها
کسب ۲۱۱ مدال رنگارنگ در پاراآسیایی جوانان/ ۶۱ مدال طلا حاصل تلاش توان‌یابان ایران
حقیقت شناس طلایی شد
هت‌تریک طلای پاراتنیس روی میز با قهرمانی تیم دوبل پسران
قهرمانی تیم گلبال دختران ایران در بازی‌های پاراآسیایی جوانان
پیروزی مقتدرانه مقابل تایلند/ مدال برنز گلبال پسران به ایران رسید
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ چمسورکی به مدال نقره پاراتکواندو دست یافت
شورش مردمی در هند؛ لیونل مسی کلکته را بهم ریخت
رویارویی با آلومینیوم شبیه بازی با پیکان است/ پرسپولیس برای قهرمانی می جنگد
کرسی‌ای که مهمتر از مدال المپیک است؛ از خطر تعلیق تا کسب IOC Member
مکان دیدار تیم‌های تراکتور و پرسپولیس مشخص شد
آیا مجوز حرفه‌ای استقلال با مشکل رو‌به‌رو می‌شود؟