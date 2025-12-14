باشگاه خبرنگاران جوان - آیین رونمایی از پنج جلد کتاب ویژه کودکان و نوجوانان با عنوان «نوپهلوان» تهیه شده در مرکز مستندنگاری فدراسیون کشتی، با عنوان‌های شهید ابراهیم هادی، شهید مصطفی صدرزاده، شهید داریوش ریزوندی، شهید مرتضی حمزه دولابی و شهید سجاد زبرجدی صبح امروز (یکشنبه ۲۳ آذر) با حضور رئیس فدراسیون کشتی برگزار شد.

علیرضا دبیر در ابتدای این مراسم با تشکر از مرکز مستندنگاری فدراسیون کشتی به جهت چاپ کتب شهدا و قهرمانان کشتی، گفت: سرعت کم است و باید کار سریعتر پیش برود.

وی ادامه داد: در همه کار‌ها باید زمان را مدیریت کرد و یک مدیر اجرایی تمام تلاش خود را باید به کار ببندد تا یک پروژه زودتر به بهره‌برداری برسد. در حال حاضر مشکل ما در زمانبندی است و اگر کار‌ها و پروژه‌ها سریع و دقیق انجام شود، بهره‌وری بیشتر می‌شود.

دبیر در مورد چاپ کتاب توسط فدراسیون کشتی گفت: اثر کار فرهنگی زمانبر است، اما در نهایت نتیجه خواهد داد. ما نمی‌توانیم نسبت به نسل جدید بی‌تفاوت باشیم و اگر در راه خدا و اهل بیت کار کنیم، اثرش را خواهد گذاشت.

دبیر با اشاره به قهرمانی‌های ورزشکاران و بالا بردن پرچم ایران اظهار داشت: وقتی یک کشتی‌گیر پرچم را می‌چرخاند، پرچمی که با نام الله مقدس شده، حتما تأثیر خودش را در جامعه و مردم می‌گذارد و این نیز یک کار فرهنگی است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه یک مدیر اجرایی باید محکم بایستد و برای خدا کار کند، گفت: مدیر اجرایی که بترسد، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. اول به خودم می‌گویم باید خالصانه برای خدا کار کنیم و بعد برای مردم و از فحش خوردن نترسیم؛ چرا که مردم می‌فهمند چه کسی کار می‌کند.

دبیر اظهار داشت: فلسفه وجودی کار ما برگزاری اردو، مسابقه و اعزام تیم است، اما برای اینکه یک نسل قوی و متعهد ساخته شود، به چاپ و نشر این کتاب‌های فرهنگی نیاز داریم.

وی ادامه داد: همزمان که کتاب شهدای کشتی‌گیر به چاپ می‌رسد، چاپ کتاب قهرمانان کشتی نیز در دستور کار است و تاکنون چندین کتاب از جمله کتاب آقایان تختی، حبیبی، منصور برزگر، علی‌اکبر حیدری، محسن فرح‌وشی به چاپ رسیده و کار چاپ کتاب آقایان موحد، رضایی و چند قهرمان دیگر در مراحل پایانی است.

رئیس فدراسیون کشتی با بیان اینکه برای پیشبرد اهداف کشتی کشور، برنامه راهبردی نوشته شده، تصریح کرد: در برنامه راهبردی یکی از موضوعات، بحث فنی است و چندید موضوع از جمله اقتصادی، عمرانی، اجتماعی و ... در دستور کار است و بخش فرهنگی نیز یکی دیگر از موضوعات آن محسوب می‌شود. امیدوارم خدا توفیق آن را بدهد که بتوانیم در این راه محکم بایستیم، چرا که در حال حاضر جنگ فرهنگی در تمامی حوزه‌ها است و دشمنان به دنبال این هستند که افراد را خراب کنند، به آنها انگ بزنند و ذهنیت مردم را خراب کنند. وظیفه ما این است که اولا سالم کارکنیم و دوما خوب کار کنیم و به جای حرف زدن، عمل کنیم. باید با کارمان حرف بزنیم، چرا که اعتقاد دارم کار باطل‌السحر است.

منبع: فدراسیون کشتی