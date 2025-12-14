باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت حاجیه خانم جمیله کرد، مادر شهیدان والامقام فاضل، زکی و ختام قطبی، تصریح کرد: این مادر سرافراز، با ایمان راسخ، صبر و استقامتی ستودنی و پرورش فرزندانی مومن، الگویی ماندگار از فداکاری و پایبندی به ارزش‌های والای اسلامی و انقلابی است که یاد و نام او در تاریخ پرافتخار این سرزمین همواره زنده و الهام‌بخش خواهد ماند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است.

انا الله و انا الیه راجعون

درگذشت بانوی مومنه و فداکار، حاجیه خانم جمیله کرد، مادر بزرگوار شهیدان والامقام فاضل، زکی و ختام قطبی را به مردم مقاوم و شهیدپرور استان خوزستان و خانواده مکرم آن مرحومه تسلیت می‌گویم.

این مادر سرافراز با ایمان راسخ، صبر و استقامتی ستودنی و پرورش فرزندانی مومن، الگویی ماندگار از فداکاری و پایبندی به ارزش‌های والای اسلامی و انقلابی است که یاد و نام او در تاریخ پرافتخار این سرزمین همواره زنده و الهام‌بخش خواهد ماند.

از درگاه خداوند رحمان برای این بانوی مومنه علو درجات و هم‌نشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگانش صبر، اجر و سلامتی خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

منبع: ریاست جمهوری