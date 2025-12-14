رئیس‌جمهور درگذشت مادر شهیدان فاضل، زکی و ختام قطبی را به خانواده محترم آن مرحومه و مردم متدین استان خوزستان تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت حاجیه خانم جمیله کرد، مادر شهیدان والامقام فاضل، زکی و ختام قطبی، تصریح کرد: این مادر سرافراز، با ایمان راسخ، صبر و استقامتی ستودنی و پرورش فرزندانی مومن، الگویی ماندگار از فداکاری و پایبندی به ارزش‌های والای اسلامی و انقلابی است که یاد و نام او در تاریخ پرافتخار این سرزمین همواره زنده و الهام‌بخش خواهد ماند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است.

انا الله و انا الیه راجعون

درگذشت بانوی مومنه و فداکار، حاجیه خانم جمیله کرد، مادر بزرگوار شهیدان والامقام فاضل، زکی و ختام قطبی را به مردم مقاوم و شهیدپرور استان خوزستان و خانواده مکرم آن مرحومه تسلیت می‌گویم.

این مادر سرافراز با ایمان راسخ، صبر و استقامتی ستودنی و پرورش فرزندانی مومن، الگویی ماندگار از فداکاری و پایبندی به ارزش‌های والای اسلامی و انقلابی است که یاد و نام او در تاریخ پرافتخار این سرزمین همواره زنده و الهام‌بخش خواهد ماند.

از درگاه خداوند رحمان برای این بانوی مومنه علو درجات و هم‌نشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگانش صبر، اجر و سلامتی خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: پیام تسلیت ، رئیس جمهور
خبرهای مرتبط
پزشکیان: سفربه قزاقستان و ترکمنستان دستاورد‌های خوبی داشت/ تقویت روابط صمیمی با همسایگان
پزشکیان به تهران بازگشت
پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت احمد علیزاده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتقال آب به زاینده‌رود باعث جاری شدن آب در این رودخانه نمی‌شود
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۳ آذر
بقائی:رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری از فناوری‌ آمریکایی به کشتار حداکثری کودکان ادامه می‌دهد
کمبود مواد مخدر برای تولید داروهای ضددرد/ نبود کشت شقایق ایرانی به کمبود مورفین منجر می‌شود
عراقچی: امنیت، توسعه و رفاه در افغانستان با منافع همه کشور‌های همسایه گره خورده است
طرح هادی پس از ۲۶ سال انتظار هنوز به روستا‌های شمیرانات نرسیده است
آخرین اخبار
طرح هادی پس از ۲۶ سال انتظار هنوز به روستا‌های شمیرانات نرسیده است
کمبود مواد مخدر برای تولید داروهای ضددرد/ نبود کشت شقایق ایرانی به کمبود مورفین منجر می‌شود
عراقچی: امنیت، توسعه و رفاه در افغانستان با منافع همه کشور‌های همسایه گره خورده است
بقائی:رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری از فناوری‌ آمریکایی به کشتار حداکثری کودکان ادامه می‌دهد
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۳ آذر
انتقال آب به زاینده‌رود باعث جاری شدن آب در این رودخانه نمی‌شود
نیرو‌های مسلح و مردم ایران در هر شرایطی آمادگی دفاع از کشور را دارند
پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت استاد کامران فانی
پیشبرد برنامه‌ها در حوزه حکمرانی آب منوط به ایجاد ساختار صحیح اجرایی است
پزشکیان: بریکس می‌تواند الگوی ارتباطی نوینی برای تقویت همکاری‌های کشور‌های عضو ارائه دهد
آمادگی ایران برای گسترش همکاری با اتیوپی در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی
پزشکیان: گسترش و تعمیق روابط ایران و قزاقستان به نفع دو کشور و منطقه است
رشد چشمگیر «صنعت هسته‌ای» از منظر تحقیقات و صنعتی‌سازی
عارف: نگاه کلیشه‌ای موجب افت عملکرد دانش‌آموزان شده است
قالیباف: غرب به‌دنبال ایجاد ناامنی در کشور‌های مستقل و مسلمان است
پزشکیان: ساماندهی ناترازی انرژی نباید به معیشت مردم آسیب وارد کند
جوادی‌یگانه استعفا کرد
رئیس دفتر پزشکیان: باور رئیس‌جمهوری گشودن مرز‌های جدید پیشرفت است
گزارش دیوان محاسبات کشور از انحراف راهبردی در مولدسازی دارایی‌های دولت
قالیباف: کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و اتیوپی تشکیل شود
دیدار رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی با عراقچی
دستور یلدایی عارف به تولیدکنندگان، اصناف و نهاد‌های نظارتی
«سرو میوه، شیرینی، شام و ناهار» در همایش‌ها و جلسات اداری ممنوع شد