باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - عباد دلیری رئیس اداره ورزش و جوانان ساری گفت: دوازدهمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی جودو نابینایان و کم بینایان از ۲۶ آذر تا ۴ دی ماه در مجتمع شهید بهشتی بهزیستی این شهرستان برگزار میشود.
او افزود: محمدرضا حاجی یوسف زاده سرمربی مازندرانی تیم ملی از ۹ جودوکار در این اردو دعوت کرده است.
عباد دلیری ورزشکاران دعوت شده به این اردو را علی نوایی (آذربایجان شرقی)، علیرضا خجسته (البرز)، مهدی برچلو، نوید فرخزاد و محمدامین فضلی (تهران)، موسی غلامی و امیرحسین نیمروزی (خراسان رضوی)، علیرضا قربانزاده و محمدرضا خیرالهزاده (مازندران)، اعلام کرد.
او در ادامه گفت: در کادرفنی تیم ملی جودو نابینایان و کم هم محمدرضا حاجی یوسفزاده به عنوان سرمربی، امیر موسایی و حمزه ندری به عنوان مربی و علیرضا امینی به عنوان آنالیزور حضور دارند.
رئیس اداره ورزش و جوانان ساری در پایان افزود: دوازدهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی جودو نابینایان و کم بینایان برای حضور قدرتمند در بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویای ژاپن برگزار میشود.