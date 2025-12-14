رئیس اداره ورزش و جوانان ساری از برگزاری اردوی آماده‌سازی تیم ملی جودو نابینایان و کم بینایان در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - عباد دلیری رئیس اداره ورزش و جوانان ساری گفت: دوازدهمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی جودو نابینایان و کم بینایان از ۲۶ آذر تا ۴ دی ماه در مجتمع شهید بهشتی بهزیستی این شهرستان برگزار می‌شود.

او افزود: محمدرضا حاجی یوسف زاده سرمربی مازندرانی تیم ملی از ۹ جودوکار در این اردو دعوت کرده است.

عباد دلیری ورزشکاران دعوت شده به این اردو را علی نوایی (آذربایجان شرقی)، علیرضا خجسته (البرز)، مهدی برچلو، نوید فرخ‌زاد و محمدامین فضلی (تهران)، موسی غلامی و امیرحسین نیمروزی (خراسان رضوی)، علیرضا قربان‌زاده و محمدرضا خیراله‌زاده (مازندران)، اعلام کرد.

او در ادامه گفت: در کادرفنی تیم ملی جودو نابینایان و کم هم محمدرضا حاجی یوسف‌زاده به عنوان سرمربی، امیر موسایی و حمزه ندری به عنوان مربی و علیرضا امینی به عنوان آنالیزور حضور دارند.

رئیس اداره ورزش و جوانان ساری در پایان افزود: دوازدهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی جودو نابینایان و کم بینایان برای حضور قدرتمند در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویای ژاپن برگزار می‌شود.

برچسب ها: تیم ملی جودو ، ورزش نابینایان و کم بینایان
خبرهای مرتبط
پایان مسابقات جودو قهرمانی جوانان و بزرگسالان نابینایان و کم بینایان کشور
شروع اردوی تیم ملی جودو نابینایان و کم بینایان در بابلسر
فارس قهرمان مسابقات جودو نابینایان بزرگسال کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
ایمن‌تر شدن محور کندوان با نصب توری سنگ گیر
ساری میزبان اردوی آماده سازی تیم ملی جودو نابینایان و کم بینایان
دستگیری خانم کلاهبردار با وعده آزادی زندانیان در خارج از کشور
هشدار در خصوص رانندگی در روز‌های برفی
برفروبی ۱۵۰ کیلومتر از محور‌های کوهستانی مازندران
توزیع ۷ تن مرغ منجمد تنظیم بازاری در قائم شهر؛ تاکید بازرسان به رعایت قیمت مصوب
جوجه ریزی یک میلیون قطعه‌ای برای تامین نیاز بازار گوشت مرغ در قائم شهر
قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیرمجاز در ۱۷ هزار و ۷۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی تنکابن
رسیدگی به پرونده قاچاق انواع کالای دخانی در قائمشهر
قهرمانی تیم ملی دراگون‌بوت در یوروکاپ دبی با مربی و قایقرانان بابلسری
تامین امنیت غذایی پایتخت؛ ارسال روزانه ۵۸۰ تن گوشت مرغ از مازندران به تهران
هشدار وقوع سیلاب‌های محلی در مازندران
هشدار موج بارشی در مازندران
ناآرامی امواج خزری؛ هشدار نارنجی صادر شد
افت تراز آب دریای خزر و سایه تعطیلی بر سر بنادر شمال