رویداد «ایران جان خراسان جنوبی» با ثبت رضایت ۸۶.۷ درصدی مخاطبان، بالاترین میزان اعتماد و رضایت را در میان استان‌های برگزارکننده این رویداد به خود اختصاص داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - آینه‌دار مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی با تشریح اهداف و دستاورد‌های رویداد ملی «ایران جان خراسان جنوبی» گفت: این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان در ساحت‌ها و حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی، صنعت و معدن و همچنین معرفی بزرگان و شخصیت‌های شاخص خراسان جنوبی طراحی و اجرا شد.

وی با بیان اینکه تولیدات رسانه‌ای این رویداد بر اساس سند محتوایی از پیش تدوین‌شده و با رویکرد افزایش شناخت ملی نسبت به استان انجام شد، افزود: بر اساس نظرسنجی‌های سازمان صدا و سیما که جامعه آماری آن مخاطبان سراسر کشور را شامل می‌شود، اهداف تعیین‌شده برای این رویداد محقق شده و در برخی شاخص‌ها حتی فراتر از پیش‌بینی‌ها حرکت کرده‌ایم.

وی با اشاره به میزان مخاطب این رویداد اظهار داشت: «ایران جان خراسان جنوبی» در میان استان‌های برگزارکننده این رویداد، با بیش از ۶۲ درصد مخاطب، رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داد.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی میزان رضایت مردم از این رویداد را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: میزان رضایت مخاطبان از «ایران جان خراسان جنوبی» ۸۶.۷ درصد ثبت شده که این رقم، بالاترین میزان رضایت در میان تمامی رویداد‌های «ایران جان» برگزارشده در کشور محسوب می‌شود و نشان‌دهنده اعتماد بالای مخاطبان به تولیدات رسانه‌ای استان است.

آینه‌دار در ادامه به نتایج اثرسنجی این رویداد اشاره کرد و افزود: در شاخص نگرشی پیرامون ایران جان عدد ۷.۱ به ثبت رسیده که بیانگر اثرگذاری مناسب برنامه‌ها و تولیدات انجام‌شده بر نگرش مخاطبان نسبت به خراسان جنوبی است.

وی در پایان تأکید کرد: تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در رویداد «ایران جان خراسان جنوبی» حاصل همدلی و همکاری ارکان مدیریتی استان و همراهی مردم شریف خراسان جنوبی بوده و از همه دست‌اندرکاران و همراهان این رویداد صمیمانه قدردانی می‌کنم.

