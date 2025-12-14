باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های جام جهانی اسکواش در حالی به میزبانی هند برگزار شد که تیم اسکواش ایران بعد از ۱۷ سال در مسابقات جهانی حضور پیدا کرد و در بین ۱۱ تیم مصر، برزیل، لهستان، هنگ کنگ، مالزی، هند، هلند، ژاپن، کره جنوبی، آفریقای جنوبی و استرالیا در جایگاه دهم جهان قرار گرفت.

سپهر اعتمادپور، پویا شفیعی فرد، فاطمه فلاحتی و فرشته اقتداری اسکواش‌بازان شرکت کننده در این تورنمنت بودند که امروز در آخرین دیدار به مصاف تیم لهستان رفتند و با نتیجه ۳ بر ۱ بازی را واگذار کردند و در جایگاه دهم جهان قرار گرفتند.

تیم ایران پیش از این برابر مصر و ژاپن بازی را واگذار و برابر برزیل به برتری رسیده بود.

تیم اسکواش ایران در حالی دهم جهان شد که باید فروردین در مسابقات قهرمانی آسیا که فروردین به میزبانی پاکستان برگزار می‌شود، حضور پیدا کند.

منبع: ایسنا