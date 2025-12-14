فرمانده انتظامی استان اردبیل از کشف ۲۸۷ هزار و ۷۸۰ نخ سیگارت و ۷۱۰ بسته تنباکوی خارجی قاچاق به ارزش بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار جواد تقوی گفت: در تداوم اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت مبارزه با قاچاق سیگار و مواد دخانی و در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر دپوی مواد دخانی در مغازه‌ای در میدان "ایثار"، مأموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل بررسی‌های لازم را انجام و از صحت گزارش‌های دریافتی اطمینان حاصل کردند.

او افزود: با تشکیل اکیپ عملیاتی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی به آدرس این مغازه اعزام شدند که در بازرسی‌های انجام شده ۲۸۷ هزار و ۷۸۰ نخ سیگارت و ۷۱۰ پاکت تنباکو خارجی قاچاق جاسازی شده کشف و یک نفر دراین‌رابطه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به تشکیل پرونده دراین‌رابطه و ارسال آن به اداره تعزیرات حکومتی گفت: ارزش کشفیات این عملیات برابر اظهارنظر کارشناسان بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال است.

سردار تقوی تأکید کرد: تلفن ۱۱۰ پلیس آماده دریافت گزارش‌های مردمی دررابطه‌با قاچاق کالا و ارز و مایحتاج ضروری اقشار اجتماعی است.

منبع: فارس