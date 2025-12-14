باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل سقاب اصفهانی» معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به تشریح اولویت‌های سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی پرداخت و حل مشکلات و مسائلی همچون اسراف، اتلاف و قاچاق در حوزه انرژی با همراهی، مشارکت و ذینفع کردن مردم را از برنامه های دولت و این سازمان عنوان کرد.

سقاب اصفهانی، افزود: تنها از یک مسیر امکان حذف تعارض منافع، ویژه‌خواری‌ها و رانت‌خواری‌ها را داریم و آن چیزی نیست جز اینکه منافع این بخش در اختیار مردم قرار گیرد؛ اگر مردم میدان‌دار شوند می‌توان مشکل را حل کرد در غیر این صورت به هیچ وجه امکان حل این مسائل و مشکلات وجود ندارد.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی اظهار داشت: ما خدمتگزار مردم هستیم و موظفیم مسائل و مشکلات را صادقانه، شرافتمندانه و صریح با آنان در میان بگذاریم، اگر قبول کردند که به عنوان خادم آنان انجام وظیفه خواهم کرد و اگر نکته‌ای داشتند نیز قطعا اصلاحات لازم صورت می‌گیرد.

سقاب اصفهانی همچنین در پاسخ به برخی شائبه‌ها درخصوص نقش مافیای سوخت و انرژی در تصادف خودرو خانواده و فوت همسر و ۲ تن از فرزندانش، گفت: گزارش رسمی پلیس در این خصوص منتشر شده است اما حتی اگر فرض کنیم که این شائبه‌ها صحت داشته باشد، بنده بزرگترین سرمایه زندگی یعنی همسر و فرزندانم را از دست داده ام که به هیچ وجه قابل بازیابی نیست. لذا از همینجا اعلام می‌کنم که اگر بنده را هزاران بار تکه تکه کنند، از مسیری که قرار دارم کوتاه نخواهم آمد و با قدرت به کارم ادامه خواهم داد.

منبع: ایرنا