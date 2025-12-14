باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
آمادگی زمستانی دستگاه‌ها برای سفری ایمن + فیلم

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور اعلام کرد: با وجود بارش برف و باران در ۲۲ استان همه محور‌های مواصلاتی باز و تردد برقرار است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیزاده  معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: ماشین آلات راهداری به ترتیب اولویت برفگیر بودن جاده ها بین استان ها تقسیم شده است.

 

