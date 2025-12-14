معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: راه آهن شلمچه-بصره تا اربعین سال آینده به اتمام می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- جبارعلی ذاکری مدیرعامل شرکت راه آهن در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: پروژه راه‌آهن شلمچه_ بصره شامل تکمیل خط در داخل کشور تا نقطه صفر مرزی است.

وی ادامه داد: تا اردیبهشت و اربعین امسال، دو خط ایستگاهی ما در ایستگاه شلمچه در نقطه صفر مرزی ساخته و بهره‌برداری شده است.

او بیان کرد:همکاران ما در حال تلاش برای تکمیل خط‌ها هستند و امیدواریم که تا اربعین سال آینده، تمامی تعهدات مربوط به تکمیل خطوط باری و مسافری این مرز را به انجام برسانند.

وی ادامه داد:وظیفه دوم این پروژه مربوط به مین‌روبی است که حدود شش یا هفت ماه پیش، اوایل سال، به پایان رسید. در مجموع، ۱۴ کیلومتر از ۱۶ کیلومتری که تعهد دولتی ایران بود، مین‌روبی انجام شده است. این مین‌روبی در یک سال و یک سال و نیم گذشته صورت گرفته و مجموع فعالیت‌ها در سال‌های گذشته به این نتیجه رسید.

او بیان کرد: دو کیلومتر آخر نیز نیاز به مین‌روبی نداشت، زیرا بررسی‌ها نشان داد که هیچ مین‌گذاری در آنجا صورت نگرفته بود. بنابراین، این بخش زیر تحویل زیرسازی و شرکت پیمانکاری قرار گرفت.

ذاکری توضیح داد: در خصوص پل این پروژه  هم پیشرفت خوبی صورت گرفته است. سه دهانه از پل  ۷۰۰متری احداث شده و به مرور، دهانه‌های بعدی با روش سیگمنت‌گذاری در حال پیگیری هستند. روزانه یک سیگمنت در اهواز تولید و به بصره منتقل می‌شود. امیدواریم که طبق برنامه‌ای که به ما داده‌اند، این پروژه تا خرداد  سال آینده به اتمام برسد.

وی افزود: پروژه راه آهن شلمچه در حال پیشرفت بوده و با تلاش همکاران، به زودی به اهداف خود خواهد رسید. موفقیت‌های اخیر در تکمیل خطوط ایستگاهی و مین‌روبی، همچنین پیشرفت در ساخت پل، نشان‌دهنده عزم و اراده برای تحقق این پروژه مهم است.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، راه آهن
