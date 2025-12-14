بوستان گلسار منطقه ۱۴ میزبان آیین‌ها، موسیقی محلی، خوراک اقوام ایرانی و نمایش تاریخ و میراث غنی فرهنگی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۴، سومین گذر گردشگری در دارالمومنین تهران با محوریت معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و بومی محلات جنوب‌شرق تهران و با حضور سید احمد علوی عضو شورای اسلامی شهر تهران، امیر قاسمی رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران و امیر شهرابی شهردار منطقه ۱۴ در بوستان گلسار افتتاح شده است. 

امیر شهرابی شهردار منطقه گفت: این گذر گردشگری همزمان با جشنواره یلدایی برپا شد و استقبال پرشور شهروندان منطقه را در نخستین روز برگزاری به‌دنبال داشت، تا آغاز فصل زمستان میزبان شهروندان تهرانی خواهد بود.

وی با بیان اینکه این رویداد با برپایی غرفه‌های آیینی، صنایع‌دستی و خوراکی اقوام ایرانی، اجرای موسیقی محلی، نقالی و شاهنامه‌خوانی همراه بود، افزود: در این آئین که با حضور جمعی از مدیران شهری، هنرمندان محلی و خانواده‌ها برگزار شد، فضا‌های متنوعی برای عرضه محصولات محلی، مشاغل خانگی و همچنین اجرای برنامه‌های فرهنگی برای کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است.

 قاسمی رئیس ستاد گردشگری تهران نیز گفت: برگزاری رویداد‌هایی نظیر «گذر گردشگری بوستان گلسار»، گامی اساسی در راستای توسعه گردشگری محلی و تمرکززدایی از جاذبه‌های شهری است. 

 شهرابی در ادامه با بیان اینکه هدف اصلی از برپایی این گذر‌های فرهنگی، نه تنها فراهم کردن فضایی شاد و پرنشاط برای شهروندان، بلکه تقویت اقتصاد بومی از طریق حمایت از مشاغل خانگی، هنرمندان و عرضه محصولات محلی است، تا کید کرد: تقویت گردشگری در سطح محلات، مستقیماً به افزایش هویت و سرزندگی اجتماعی منطقه منجر خواهد شد بر این اساس اجرا‌ی چنین رویداد‌هایی در اولویت برنامه‌های منطقه قرار دارد و گذر گردشگری گلسار نیز به‌عنوان یکی از محور‌های فرهنگی منطقه ۱۴، در آستانه شب یلدا تا آغاز فصل زمستان در کنار برنامه‌های شبانه فرهنگی و هنری میزبان شهروندان خواهد بود.

