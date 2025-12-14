باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد قلندری امروز در نشست کارگروه آرد و نان شهرستان اردبیل با بررسی وضعیت سهمیه دریافتی نانوایان گفت: افراد فعال در این عرصه ضمن پخت نان با کیفیت و توزیع مناسب آن در بین مردم، باید عملکرد مناسبی برای حفظ و افزایش سهمیههای آرد داشته باشند.
او با اشاره به اهمیت موضوع نان برای اهالی و تاکید ویژه به همه ادارههای مرتبط و همچنین بانک سپه و نماینده نانینو در اردبیل بر لزوم آموزشهای لازم در خصوص توجیه نانوایان با موضوع افزایش سهمیه آرد این شهرستان تاکید کرد.
فرماندار اردبیل افزود: ادارههای مربوطه باید با ارائه آموزشهای لازم به نانوایان مهارتافزایی، افزایش کیفیت نان و جذب سهمیه سیستمی آرد یارانهای را مدنظر قرار دهند تا در هر مرحله از خرید آرد از سامانه کشوری شاهد رعایت برخی کارکردهای سامانهای و افزایش سرانه آرد کشوری در شهرستان باشیم.
قلندری همچنین در خصوص کاهش سهمیه آرد برخی از نانوایان در ماه گذشته گفت: نانوایان باید با توجیه کامل در خصوص عملکرد دستگاه نانینو با کمک متولیان امر علاوه بر رعایت موارد فنی و عملکرد سامانهای، در ارتقای سطح آموزشی و استفاده درست از دستگاه نانینو اقدام کنند.
منبع:ایرنا