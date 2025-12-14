طی هفته گذشته، ۱۳ مورد مسمومیت ناشی از گاز مونوکسیدکربن در شهر‌های مختلف استان ثبت شد که روند افزایشی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان این مطلب اظهار کرد: هفته گذشته در بانه پنج نفر، سقز سه نفر، سنندج چهار نفر و دیواندره یک نفر، بر اثر گازمونوکسید کربن مسموم شدند که چهار نفر جان باختند.

هدایی افزود: مردم با رعایت نکات ایمنی، سرویس منظم وسایل گرمایشی و اطمینان از وجود تهویه مناسب، از بروز چنین حوادث تلخ و قابل پیشگیری جلوگیری کنند.

وی یادآور شد: نصب دتکتور (آشکارساز) گاز CO در نزدیکی اتاق‌های خواب و محل نصب وسایل گرمایشی ضروری است.

هدائی بر لزوم بررسی مدام دودکش، اطمینان از وجود تهویه کافی هنگام استفاده از بخاری یا آبگرمکن، آشنایی با علائم مسمومیت شامل سردرد، سرگیجه، حالت تهوع، خواب‌آلودگی و ضعف شدید و مراجعه سریع به اورژانس تاکید کرد.

 

منبع: روابط عمومی علوم پزشکی استان 

برچسب ها: کردستان ، علوم پزشکی ، مسمومیت
خبرهای مرتبط
اجرای پویش ملی «من هم تست اچ‌آی‌وی انجام می‌دهم» در کردستان
پیشرفت سریع پروژه انتقال آب بانه، نمونه‌ای موفق از حکمرانی منابع آب
عدم استفاده از ماسک عامل اصلی گسترش بیماری آنفولانزا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تولید سالانه ۵ هزار و ۵۷۷ تن آبزی در کردستان / صادرات ۶۰۰ تن به داخل و خارج از کشور
مصرف بیش از ۹۳۲ میلیون مترمکعب گاز در نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج
افزایش مسمومیت ناشی از گاز مونوکسیدکربن در کردستان
آخرین اخبار
افزایش مسمومیت ناشی از گاز مونوکسیدکربن در کردستان
تولید سالانه ۵ هزار و ۵۷۷ تن آبزی در کردستان / صادرات ۶۰۰ تن به داخل و خارج از کشور
مصرف بیش از ۹۳۲ میلیون مترمکعب گاز در نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج
15 درصد از جمعیت جهان با معلولیت وتجربه محرومیت اجتماعی زندگی می کنند