معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت: قرارداد خرید پنجاه دستگاه اتوبوس دوازده متری منعقد شده که به تدریج وارد چرخه ناوگان حمل و نقل عمومی می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا خانه زاد یزدی با اشاره به برنامه‌های روز ملی حمل و نقل گفت: در این روز ناوگان حمل و نقل عمومی شهر با مجوز شورای اسلامی شهر به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم از ورود اتوبوس‌های جدید به ناوگان شهری خبر داد و افزود: پنج دستگاه اتوبوس هجده متری در خط پرسرعت پردیسان به حرم مطهر فعال شده و قرارداد خرید پنجاه دستگاه اتوبوس دوازده متری نیز منعقد شده که به تدریج وارد چرخه خدمت می‌شوند.

خانه زاد یزدی بازسازی اتوبوس‌های فرسوده، توسعه ایستگاه‌های سبز اقلیمی، مکانیزه کردن پل‌های عابر پیاده و گسترش پارکینگ‌های عمومی و هوشمند را از دیگر اقدامات این حوزه عنوان کرد.

 معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم هدف این اقدامات را کاهش ترافیک افزایش ایمنی بهبود نظم شهری و ارتقای کیفیت خدمات رسانی به شهروندان و زائران عنوان کرد.

منبع:شهرداری قم

