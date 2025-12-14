پرومتئوس قدیمی‌ترین درخت شناخته‌شده جهان بود که هزاران سال در سکوت کوه‌های نوادا دوام آورده بود تا اینکه سرنوشتی شوم به زندگی‌اش پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرومتئوس قدیمی‌ترین درخت شناخته‌شده جهان بود. درختی از گونه کاج‌های سوزنی که هزاران سال در سکوت کوه‌های نوادا دوام آورده بود تا اینکه سرنوشتی شوم به زندگی‌اش پایان داد. 

این درخت حدود ۴۹۰۰ سال زندگی کرده بود. یعنی وقتی که هنوز اهرام مصر ساخته نشده بودند، پرومتئوس جوان بود. در دهه ۱۹۶۰، یک دانشمند برای بررسی سن درختان بسیار قدیمی به منطقه‌ای دورافتاده رفت. هدف او  نمونه‌برداری علمی بود اما شرایط سخت محیطی باعث شد ابزارهای معمول موثر نیفتند و در نهایت، درخت قطع شد.

پس از قطع درخت، شمارش حلقه‌های رشد آغاز شد.  هرچه شمارش جلوتر رفت، عددها شوک‌آورتر شدند. ۴۰۰۰…۴۵۰۰…و در نهایت ۴۹۰۰ سال!

در همان لحظه مشخص شد که پرومتئوس نه فقط یک درخت قدیمی، بلکه احتمالا قدیمی‌ترین موجود زنده شناخته‌شده روی زمین بوده است.

برای درک بهتر سن این درخت باید بدانید که در دوران جوانی پرومتئوس تمدن‌های باستانی مثل مصر شروع به ساخت اهرام عظیم کرده، و بسیاری از تمدن‌های شناخته‌شده باستانی هنوز شکل نگرفته بودند.

درخت کهنسال پرومتئوس

این واقعیت که چنین موجودی توانسته بود هم‌زمان با تغییرات اقلیمی، خشکسالی‌ها، جنگ‌ها و هزاران تحول طبیعی و انسانی دوام بیاورد، باعث می‌شود قطعه‌قطعه کردن آن برای نمونه‌گیری علمی، یکی از تأسف‌بارترین اتفاقات در تاریخ زیست‌محیطی قلمداد شود. 

هیچ‌کس قبل از قطع درخت نمی‌دانست پرومتئوس رکورددار است. اما این توجیه، انتقادها را متوقف نکرد. اصلا چرا باید یک موجود زنده منحصربه‌فرد، فقط برای اندازه‌گیری، نابود شود؟

منبع: خبر آنلاین

