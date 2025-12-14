جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی، ارتحال آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده پیشین ولی فقیه در استان سمنان را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمده‌است: ارتحال عالم خدمتگزار، انقلابی و محبوب، حضرت آیت‌الله حاج سید محمد شاهچراغی (رحمة الله علیه)، موجب تألم و تأثر گردید. سوابق درخشان مبارزاتی، سجایای اخلاقی و معنوی و همچنین منش مردمی ایشان، عامل وحدت، همدلی و ترویج معنویت بود.

پیام حاکیست: ایشان سال‌ها در جایگاه منیع نمایندگی ولی فقیه، امامت جمعه و نمایندگی مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری، با رفتاری عالمانه و عمل انقلابی و ولایتمدارانه، خدمات ماندگار و بسزایی داشتند.

در بخش دیگری از این پیام آمده‌است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ارتحال این عالم پرهیزگار و پدر معنوی استان سمنان را به مردم شریف آن خطه و همه بازماندگان، ارادتمندان و وابستگان به آن مرحوم به ویژه سردار شاهچراغی تسلیت می‌گوید و ازخداوند متعال برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت دارد.

مرحوم آیت الله سیدمحمد شاهچراغی خردادماه سال ۱۳۱۳ هجری شمسی در روستای حسن آباد شهرستان دامغان پا به عرصه حیات گذاشت و پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در روستای فرات، در سن ۱۵ سالگی و به پیشنهاد برادر بزرگ خویش، مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سیدطاهر شاهچراغی، راهی حوزه علمیه دامغان شد.

در ۲۱ سالگی برای ادامه تحصیل در رشته فقه راهی قم شد و پس از ۱۷ سال اقامت و تحصیل در این شهر، به دلیل شرایط سخت زندگی، از قم به نائین مهاجرت کرد تا به کار تبلیغ دین در محمدیه نائین بپردازد، اما پس از یک سال حضور در این دیار، در سال ۱۳۵۱ با توجه به رفاقت و آشنایی با حضرات آیات مرحوم محمدتقی نصیری و مرحوم محمدعلی عالمی به شهر سمنان آمد و به اقامت نماز جماعت در مسجد عابدینیه و تدریس در مدرسه علمیه صادقیه سمنان مشغول شد.

آیت‌الله شاهچراغی از روحانیان آگاه و شجاع شهر سمنان در زمان انقلاب بود، به طوری که به دلیل مداومت در امر مبارزه در سال ۱۳۵۳ ممنوع المنبر و از خدمات فرهنگی و تبلیغی وی جلوگیری شد.

با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)، آیت الله شاهچراغی در سال ۱۳۵۸ به عنوان اولین امام جمعه استان در شهر مهدیشهر به ایراد خطبه اقدام کرد که این حضور ۲۲ سال ادامه یافت و در دی ۱۳۸۰ به حکم رهبر معظم انقلاب به عنوان نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان انتخاب شد.

او هم چنین ۲ دوره متوالی چهارم و پنجم به عنوان نماینده مردم سمنان در مجلس خبرگان رهبری انتخاب شده بود.

آیت‌الله شاهچراغی پدر سیدمحمدتقی شاهچراغی معاون سیاسی وزارت کشور در دولت سیزدهم و عموی شهید حاج سیدحسن شاهچراغی از شهدای حمله جنگنده‌های رژیم بعثی عراق به هواپیما در اسفند ۱۳۶۴ بود.

آیت‌الله شاهچراغی روز شنبه بیست‌ودوم آذر ۱۴۰۴ در بیمارستانی در سمنان به لقاءالله پیوست.

منبع:خبرگزاری صداوسیمای قم