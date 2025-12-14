رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: از آذر ماه سال جاری مشمولان دانش آموز برای صدور معافیت تحصیلی می‌بایست از طریق سامانه سخا اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار رحمان علیدوست در این باره اظهار کرد: یکی از اقدامات سازمان وظیفه عمومی در راستای هوشمندسازی و تسریع و تسهیل در خدمات رسانی به مشمولان، ایجاد بستر ارتباط الکترونیکی با وزارت آموزش و پرورش و ثبت درخواست صدور معافیت تحصیلی دانش آموزی و اتمام معافیت تحصیلی دانش آموزی در سراسر کشور از طریق سامانه سخا می‌باشد که در هفته انتظامی ۱۴۰۴ به صورت پایلوت افتتاح و از امروز صبح به صورت سراسری اجرایی شد.

وی گفت: مشمولان دانش آموز با ورود به سن مشمولیت (۱۸ سال تمام) می‌بایست برای ثبت صدور معافیت تحصیلی خود از طریق درگاه اینترنتی سخا به نشانی www.sakha.epolice.ir اقدام کنند، همچنین مشمولان در صورت عدم دسترسی به اینترنت می‌توانند از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) اقدام کنند.

همچنین ثبت اتمام معافیت تحصیلی فارغ التحصیلان پایه دوازدهم نیز از طریق وب سرویس ارتباطی در سامانه سخا صورت می‌گیرد.

براساس گزارش سایت پلیس، سردار علیدوست بیان کرد: دانش آموزان مشمول قبل از ثبت اینترنتی درخواست معافیت تحصیلی درسامانه سخا، می‌بایست در سامانه وزارت آموزش و پرورش (سامانه سیدا) ثبت نام کنند.

برچسب ها: سازمان نظام وظیفه ، معافیت تحصیلی
اینترنتی شدن ثبت و صدور معافیت تحصیلی دانش آموزی در سراسر کشور
