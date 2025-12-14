باشگاه خبرنگاران جوان - سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه روز یکشنبه در مراسم افتتاحیه بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی کرمانشاه گفت: بیش از هزار و ۲۰۰ اثر از گروههای سنی مختلف در ۱۲ قالب قصهگویی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از فرآیند پایش و ارزیابی ۱۰۰ اثر از بهترین اجراها برای این جشنواره انتخاب شده و در مدت چهار روز با هم به رقابت میپردازند.
منیژهالسادات حسینی با بیان اینکه برگزیدگان به بخش ملی و بینالمللی جشنواره در استان اصفهان اعزام میشوند، افزود: بیست و هفتمین جشنواره بین المللی قصه گویی استان از امروز یکشنبه ۲۳ تا ۲۷ آذر هر روز ساعت هشت صبح تا ۱۹:۳۰ غروب به مدت چهار روز برگزار میشود.
وی به شیرینی قصه گویی قصه گویان و داستانهای شنیدنی آنها در این جشنواره برای کودکان اشاره کرد و از والدین و خانوادهها خواست حتما از این فرصت استفاده کنند، لحظات خاطره انگیز و شیرینی برای خود و کودکانشان رقم بزنند.
حسینی گفت: در این جشنواره داستانهای کهن که ریشه در تاریخ و فرهنگ ما دارد، داستانهای دینی و اجتماعی، طنز مدرن اجتماعی، نقالی و شاهنامه خوانی اجرا میشود.
سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه در ادامه بیان کرد: در آستانه شب یلدا، شب قصه و داستان قرار داریم، ما هیچ وقت لحظات شیرین قصه گویی مادر بزرگها و پدر بزرگها در این شب را فراموش نمیکنیم، این شب نشان دهنده این است قصه و داستان چقدر در ادبیات و تاریخ و سنن ما ریشه دارد.
حسینی با بیان اینکه در جشنواره بین المللی قصه گویی؛ از قصه گوی پنج ساله شیرین زبان تا پدر و مادر بزرگها هر کدام در رده سنی خودشان برای ما قصه میگویند و گفت: موضوع قصهها شامل روایتهایی از رادمردی، افتخارآفرینی قهرمانان ایران، افسانهها و متلهای پندآموز است که میتواند مسیر درست زندگی را به شکلی شیرین به کودکان و نوجوانان نشان دهد.
وی هدف از برگزاری این رویداد فرهنگی را رواج عمومی قصه گوی در بین آحاد مردم و به ویژه رقم زدن لحظات خوب و خاطره انگیز برای کودکان و نوجوانان عنوان کرد.
در استان کرمانشاه با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت، ۳۶ مرکز ثابت، ۲ واحد سیار و یک مرکز پستی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با بیش از ۴۶ هزار نفر عضو فعال است.