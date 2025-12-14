رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: کمتر از ۱۰ درصد جامعه  دسترسی به خرید بلیت هواپیما دارند و عملا  ۹۰ درصد مردم از خرید بلیت هواپیما محروم هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص افزایش قیمت بلیت و همچنین افزایش میزان تعداد شرکت های هواپیمایی اظهار داشت: در قانون یک ظرفیتی در این باره دیده‌ایم و الان تاکید بر این است که هر شرکت برای تاسیس باید حداقل ۵ هواپیما در اختیار داشته باشد و امروز هر کسی با یک دو هواپیما می‌خواهد یک ایرلاین راه‌اندازی کند و در ادامه قطعا نمی‌تواند خدمات پشتیبانی را انجام دهد. یعنی اگر یکی از هواپیماهای این ایرلاین خراب شود دیگر هواپیمای پشتیبان ندارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر در بسیاری‌ از کشورهای پیشرفته دنیا هم تنها دو الی سه ایرلاین فعال است اما در ایران به طور مرتب افراد با دو هواپیما مجوز تاسیس ایرلاین می‌گیرند و به طوریکه امروز تعداد ایرلاین های کشورمان به ٣٠تا  ۴٠ شرکت رسیده‌است و  ما در کمیسیون مخالف این موضوع هستیم و باید قانون در این باره تغییر کند. 

رییس کمیسیون عمران افزود: تاکید داریم که شرکت های هواپیمایی باید رتبه بندی شوند و این رتبه بندی اساس دریافت مجوزها و امتیازات آنها باشد . 

رضایی کوچی همچنین درباره نظارت بر افزایش نرخ بلیت هواپیما گفت: اخیرا دولت لایحه‌ای به مجلس درباره نظارت بر قیمت بلیت هواپیما ارسال کرده  البته در برنامه هفتم قیمت بلیت هواپیما آزاد شده یعنی که دولت نمی‌تواند قیمت گذاری کند از این رو  تاکید کردیم که شورای عالی هواپیمایی کشوری سیاست گذار این موضوع باشد، این شورا باید به ریاست رئیس جمهور به جانشینی وزیر راه شهرسازی تشکیل شود و در این شورا هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی حضور دارند. در این شورا برای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما قیدی مطرح است که نظارت بر قیمت بلیت همچنان از سوی دولت انجام شود اما الان این نظارت کم شده‌است.

رییس کمیسیون عمران  در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چند درصد مردم امکان خرید بلیت هواپیما را دارند، گفت: واقعیت این است که امروز قشر متوسط به پایین از سفرهای هوایی حذف شده‌اند و گویی تنها یک درصد خاصی از جامعه امکان استفاده ار خدمات هوایی را دارند و تمام این ظرفیت شرکت فرودگاه‌ها و ایرلاینها عملاً  در خدمت یه قشر خاص چند درصدی هستند و امروز  کمتر از ۱۰ درصد جامعه  دسترسی به خرید بلیت هواپیما دارند و عملا  ۹۰ درصد مردم از خرید بلیت هواپیما محروم هستند.

