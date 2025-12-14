ایجاد چرخه ۱۰۰ درصد آنلاین در ارائه تسهیلات به مردم چهارمحال و بختیاری

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - فرزاد قلمکاریان نژاد مدیر شعب بانک عامل در چهارمحال و بختیاری، با تشریح عملکرد این بانک، اعتماد عمومی مردم را مهمترین سرمایه و عامل اصلی رشد و پایداری بانک دانست و گفت: این بانک عامل با وجود آنکه هنوز سهام آن در بورس عرضه نشده، از نظر ساختاری در زمره بانکهای خصوصی یا بهاصطلاح «خصولتی» قرار میگیرد، چرا که بخشی از سهامداران آن بانکهای دولتی و بخشی دیگر بانکهای خصوصی هستند. با این حال، فعالیت بانک از ابتدا بدون اتکا به منابع دولتی و صرفاً بر پایه منابع مردمی آغاز شده و تاکنون نیز با همین رویکرد ادامه یافته است.
وی افزود: بر اساس ضوابط قانونی، منابع حسابهای دولتی امکان تمرکز در بانک را ندارند و همین موضوع سبب شده است که عملکرد بانک، تبلور واقعی اعتماد عمومی مردم باشد؛ اعتمادی که طی سالهای اخیر به ثبت آمارهای درخشان در سطح ملی و استانی منجر شده است.
قلمکاریان نژاد با اشاره به دغدغههای مطرحشده درباره ناترازی بانکها اظهار کرد: یکی از شاخصهای مهم سنجش سلامت مالی بانکها، نسبت کفایت سرمایه است. آخرین گزارشها نشان میدهد نسبت کفایت سرمایه بانک قرضالحسنه مهر ایران بهمراتب بالاتر از حداقل ۸ درصدی تعیینشده از سوی بانک مرکزی است که این موضوع بیانگر مدیریت صحیح منابع، توازن مطلوب بین داراییها و سرمایه بانک و وضعیت مالی مناسب آن است.
وی با اشاره به هجدهمین سال فعالیت بانک گفت: بانک قرضالحسنه مهر ایران در سطح کشور از مرز ۲۲ میلیون نفر مشتری عبور کرده است؛ اما آنچه برای استان چهارمحال و بختیاری اهمیت ویژهای دارد، رتبه نخست ضریب نفوذ مشتریان در میان تمامی استانهای کشور است.
قلمکاریان نژاد توضیح داد: بر اساس آخرین آمار سرشماری، جمعیت استان حدود ۹۴۷ هزار نفر (نزدیک به یک میلیون نفر) است که از این تعداد، ۴۷۵ هزار نفر مشتری یکتا در بانک قرضالحسنه مهر ایران دارای حساب هستند. این میزان منجر به افتتاح بیش از ۷۰۰ هزار حساب بانکی شده و ضریب نفوذی نزدیک به ۵۰ درصد را رقم زده است؛ در حالی که میانگین ضریب نفوذ این بانک در سطح کشور حدود ۲۱ تا ۲۲ درصد است.
مدیر شعب بانک قرضالحسنه مهر ایران در استان افزود: این اعتماد گسترده مردمی موجب شده است بانک قرضالحسنه مهر ایران از نظر حجم منابع، پس از بانک ملی، رتبه دوم شبکه بانکی استان را به خود اختصاص دهد. حجم منابع بانک در استان چهارمحال و بختیاری به بیش از ۱۲۳ هزار میلیارد ریال (۱۲٫۳ همت) رسیده که معادل بیش از ۵۱ درصد از کل نقدینگی شبکه بانکی استان (حدود ۸۰ همت) است.
وی تأکید کرد: بانک قرضالحسنه مهر ایران تنها مجاز به جذب سپردههای جاری و پسانداز قرضالحسنه است؛ در حالی که این نوع سپردهها حدود ۴۵ درصد منابع کل شبکه بانکی استان را تشکیل میدهند. با وجود این محدودیت، بانک توانسته رتبه دوم منابع را در میان بانکهای استان کسب کند.
قلمکاریان نژاد با اشاره به رسالت اصلی بانک گفت: بانک قرضالحسنه مهر ایران یک واسطهگر مالی است و منابع جذبشده را بهطور کامل به مردم بازمیگرداند. تنها در سال جاری، بیش از ۷۷ هزار فقره تسهیلات قرضالحسنه به ارزش ۸٫۱ همت در استان پرداخت شده است که از نظر تعداد و مبلغ، رقمی قابل توجه محسوب میشود.
وی افزود: از ابتدای تأسیس بانک تاکنون، در استان چهارمحال و بختیاری حدود ۷۰۰ هزار فقره وام قرضالحسنه به ارزش نزدیک به ۳۱ همت پرداخت شده است. در سطح کشور نیز تاکنون بیش از ۲۷ میلیون فقره تسهیلات به ارزش حدود ۱۲۰۰ همت توسط بانک قرضالحسنه مهر ایران پرداخت شده است.
مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران با اشاره به سقف تسهیلات اظهار کرد: اگرچه سقف وام اشخاص حقیقی اکنون به ۵۰۰ میلیون تومان رسیده، اما میانگین وام پرداختی در استان حدود ۱۱۰ میلیون تومان است که نشاندهنده تمرکز بانک بر پاسخگویی به نیازهای واقعی و خرد مردم است.
قلمکاریان نژاد گفت: بانک قرضالحسنه مهر ایران در استان چهارمحال و بختیاری دارای ۱۸ شعبه فعال در تمامی شهرستانهاست. از مجموع ۲۶۲ شعبه شبکه بانکی استان، حدود ۶٫۸ درصد متعلق به این بانک است. تعداد کارکنان بانک در استان حدود ۱۳۰ نفر است که از این تعداد، ۱۵ نفر در سال جاری جذب شدهاند.