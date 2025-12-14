باشگاه خبرنگاران جوان - سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، در سیصد و هفتاد و نهمین جلسه صحن شورای شهر تهران با انتقاد از تعدد و تداخل سامانه‌های شهری در شهرداری تهران گفت: تداخل سامانه‌ها با یکدیگر، جز هدررفت منابع شهرداری تهران اثر دیگری ندارد و شهرداری باید هرچه سریع‌تر به سمت یکپارچه‌سازی سامانه‌ها حرکت کند.

وی ادامه داد: شهرداری باید بانک داده منسجم در اختیار داشته باشد و اینکه مجدداً سامانه‌ای جدید بر سامانه‌های موجود اضافه شود، اقدامی پرهزینه است که باعث اتلاف زمان می‌شود و در نهایت نیز نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.

وی با اشاره به سامانه‌های موجود در شهرداری تهران اظهار کرد: سامانه نهال در شهرداری وجود دارد که مدیریت آب‌های سطحی را بر عهده دارد، همچنین سامانه مدیریت معابر شهری نیز فعال است و اخیراً نیز سامانه جدیدی توسط سازمان مشاور درباره وضعیت معابر شهری راه‌اندازی شده است.

تشکری هاشمی افزود: این تداخل سامانه‌ها و تکرار آنها، جز از دست دادن فرصت‌ها و تحمیل هزینه، دستاورد جدیدی نخواهد داشت.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اشاره به طرح مدیریت جامع آب‌های سطحی گفت: ما طرح مدیریت جامع آب‌های سطحی را داریم که تاکنون به‌روزرسانی نشده و دقیقاً مسیری متفاوت با آنچه اکنون مطرح می‌شود را دنبال می‌کند.

وی تصریح کرد: در این طرح جامع، به‌دنبال انتقال آب‌های سطحی از طریق مجموعه‌ای از شبکه‌های انتقال آب و فاضلاب شهری به خارج از شهر هستیم و عملاً حتی امکان جذب این آب‌ها در سفره‌های زیرزمینی نیز در نظر گرفته نشده است.

تشکری هاشمی با بیان مثالی در این زمینه افزود: در حال حاضر، آب فاضلاب تهران در تصفیه‌خانه آب تهران تصفیه می‌شود و برای استفاده‌های کشاورزی و آبیاری درختان مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما از طریق کانالی دیگر به دشت ورامین منتقل می‌شود و در تهران مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

وی تأکید کرد: تقاضای من بازنگری طرح جامع مدیریت آب‌های سطحی به‌عنوان یک ماده اصلی است تا این طرح‌ها همسو باشند و در تعارض با یکدیگر قرار نگیرند.

وی در ادامه با اشاره به برخی مباحث مطرح‌شده در کمیسیون گفت: در این کمیسیون مواردی بیان شده که خلاف اصول مهندسی است. ما نمی‌توانیم شیب معابر را فقط در صورت جریان آب مدنظر قرار دهیم.

تشکری هاشمی افزود: در بحث مطالعات معابر نیز باید ملاحظاتی در نظر گرفته شود، از جمله استفاده از مصالحی که قابلیت نفوذپذیری آب را داشته باشند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اشاره به شرایط اقلیمی تهران گفت: ما محدودیت بارش در تهران داریم و ممکن است در طول سال تنها یک یا دو ماه به‌صورت موردی با این پدیده مواجه باشیم. اگر طراحی معابر و مصالح مورد استفاده صرفاً بر مبنای نفوذپذیری باشند، با توجه به کم بودن بارندگی‌ها، این منافذ به سرعت توسط غبار و آلاینده‌ها مسدود می‌شوند و عملاً جز هدررفت منابع مالی، دستاورد دیگری نخواهند داشت.

تشکری هاشمی در پایان تأکید کرد: اینکه چگونه آب‌های حاصل از بارش هدایت شوند تا جذب سفره‌های آب زیرزمینی شوند، موضوعی کاملاً فنی است و نیازمند بررسی‌های کارشناسی دقیق است.

منبع: شورای شهر تهران