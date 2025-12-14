مدیرکل منابع طبیعی استان اردبیل از توقیف یک دستگاه کامیون و یک دستگاه نیسان وانت حامل هشت تن هیزم جنگلی در اردبیل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهامت هدایت گفت: در عملیات و رصد اطلاعاتی مأموران پاسگاه ویژه منابع طبیعی اردبیل، یک دستگاه کامیون در جاده نیر به اردبیل و یک دستگاه وانت نیسان در ورودی شهرک صنعتی ۲ اردبیل که اقدام به بارگیری و حمل هیزم جنگلی کرده بودند، توقیف و محموله قاچاق ضبط شد.

او افزود: در این زمینه ۲ نفر قاچاقچی دستگیر و به مراجع قضایی استان معرفی شدند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با بیان اینکه نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل به صورت شبانه‌روزی و با کنترل گلوگاه‌های قاچاق با متخلفان برخورد جدی می‌کنند، گفت: انتظار می‌رود کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که در زمینه صنایع چوبی فعالیت دارند با رعایت قانون، مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی را یاری کنند.

هدایت از مردم و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده تخریب منابع طبیعی و قاچاق هرگونه فرآورده‌های جنگلی و مرتعی توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب، مراتب را به شماره تلفن‌های رایگان ۱۵۰۴ و ۱۳۹ مرکز فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی استان اردبیل گزارش دهند.

