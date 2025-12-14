فرمانده انتظامی غرب استان تهران از اجرای طرح آرامش در شهر و دستگیری ۲۸ قاچاقچی و ۲۳۴ خرده فروش موادمخدر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ"محمدرضا علیزاده"در تشریح جزئیات این خبر، اظهارداشت: طرح آرامش در شهر و جمع آوری معتادان متجاهر و دستگیری توزیع کنندگان و خرده و فروشان مواد مخدر با فعالیت شبانه روزی کلیه رده‌های انتظامی در نقاط مختلف شهرستان‌های تابعه غرب استان تهران از ۱۶ الی ۱۸ آذرماه به مدت سه روز عملیاتی و اجرائی شد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران تصریح کرد: در جریان اجرای طرح آرامش درشهر در شهرستان‌های غرب استان تهران، با اقدامات اطلاعاتی قبلی پلیس، ۱۴۰ منزل، ۱۱ پاتوق و ۷ اماکن مشکوک به نگهداری و توزیع موادمخدر با هماهنگی قضائی مورد بازرسی قرار گرفتند که در جریان آن، ۲۸ قاچاقچی و ۲۳۴ خرده فروش موادمخدر دستگیر و ۸۶۶ کیلوو ۱۵۴ انواع موادمخدرکشف و ۱۱ اماکن و صنوف مرتبط در امر توزیع موادمخدر نیز پلمب شد.

به گفته سرهنگ علیزاده در جریان اجرای این طرح، ۸۱۸ معتاد متجاهر جمع آوری و تحویل کمپ‌های ترک اعتیاد شدند.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: از شهروندان عزیز انتظار می‌رود در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک به توزیع موادمخدر و تردد متعادان متجاهر، مراتب را بلافاصله از طریق پل ارتباطی، به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

