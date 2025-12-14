نظارت تعزیرات حکومتی بر بازار شب یلدا

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - محدثی نژاد مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: با توجه به نزدیکی شب یلدا و افزایش تقاضای عمومی برای کالا‌های اساسی (میوه، شیرینی، آجیل)، نیاز به نظارت مضاعف دستگاه‌های متولی مانند جهاد کشاورزی و صمت در بازار احساس می‌شود.

او افزود: سازمان تعزیرات حکومتی با اجرای طرح نظارتی شب یلدا از ۱۵ آذر تا ۳ دی‌ماه، با هدف حمایت از مصرف‌کننده و ایجاد بازاری منصف، فعالیت‌های خود را تشدید کرده است تا از هرگونه سوءاستفاده بهداشتی و قانونی جلوگیری نماید.

محدثی نژاد بیان کرد: تمرکز بازرسی‌ها بر مراکز عرضه میوه، شیرینی، قنادی‌ها و رستوران‌ها معطوف است؛ گشت‌های مشترک روزانه با حضور نمایندگان تعزیرات، جهاد و صمت انجام می‌شود و اکنون حدود ۲۰ اکیپ عملیاتی در بازار فعال‌اند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی ادامه داد: مهم‌ترین تخلفات مورد رصد شامل گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار و عدم رعایت نکات بهداشتی است؛ لازم به تأکید است که صرفاً فروش بالاتر از نرخ سود قانونی، مصداق گران‌فروشی بوده و پرونده متخلفین برای رسیدگی تشکیل خواهد شد.

او عنوان کرد: مردم به‌عنوان بهترین ناظر، باید به درج قیمت و دقت در وزن‌کشی کالا‌ها به ویژه خشکبار توجه کنند؛ عدم درج قیمت تخلف است. همکاری اداره استاندارد در نظارت بر دقت ترازو‌ها نیز به‌طور ویژه مدنظر است.

محدثی نژاد تصریح کرد: سازمان تعزیرات به‌عنوان مرجع شبه‌قضایی، به طور جدی بر بازار نظارت می‌کند؛ اگرچه قیمت‌ها تحت تأثیر متغیر‌های متعددی هستند، اما برخورد با گران‌فروشی‌های ناشی از تخلف واحد صنفی با قاطعیت دنبال می‌شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی اظهار کرد: بر اساس مصوبات اخیر، شهرداری‌ها مکلف به ایجاد و نظارت بر میدان‌های میوه و تره‌بار هستند. در بیرجند، غرفه‌های عرضه مستقیم میوه در بازار‌های روز مانند پاسداران و غفاری راه‌اندازی شده که قیمت‌ها در آنها به‌طور قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر است.

او گفت: به اصناف محترم یادآوری می‌شود که رعایت قانون و انصاف، وظیفه اخلاقی و الزام قانونی است. سازمان تعزیرات با متخلفین در کالا‌های پرمصرف شب یلدا بدون اغماض برخورد کرده و جریمه‌های سنگینی از جمله پلمب واحد صنفی را اعمال خواهد کرد.

محدثی نژاد افزود: جرایم تعزیراتی بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا ۵ برابر افزایش یافته است؛ در هشت‌ماهه اول سال ۱۴۰۴، بیش از ۱۳۰۰ بازرسی انجام شده و بیشترین تخلفات مربوط به عدم درج قیمت و عدم ارائه فاکتور خرید بوده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی بیان کرد: جریمه عدم درج قیمت یا عدم صدور فاکتور به ۲ میلیون تومان و عدم ارائه فاکتور به ۱۰ میلیون تومان رسیده و در صورت تکرار، جریمه‌ها و اقدامات انضباطی نصب پلاکارد و پلمب اعمال می‌شود؛ مردم می‌توانند گزارش تخلفات را فوراً از طریق سامانه الکترونیکی تعزیرات به آدرس ۱۳۵.ir ثبت کنند.