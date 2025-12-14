به گفته فرمانده انتظامی شفت، فرد متهم به قتل در این شهرستان پس از ۲ سال فرار در آمل شناسایی و دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سهراب صفری، فرمانده انتظامی شفت گفت: حدود ۲ سال پیش در پی وقوع یک فقره قتل در ییلاقات این شهرستان و متواری شدن متهم، بررسی موضوع در دستور کار کارگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: با انجام اقدامات تخصصی و پیگیری‌های مستمر پلیسی با توجه فراری بودن قاتل، پس از اخذ دستور قضایی مبنی بر انتشار تصویر متهم متواری در فضای مجازی جهت شناسایی، سرنخ‌هایی از مخفیگاه نامبرده در شهرستان آمل به دست آمد.

فرمانده انتظامی شفت تصریح کرد: با همکاری فرماندهی انتظامی استان مازندران و شهرستان آمل و همچنین عوامل پلیس آگاهی این شهرستان پس از اطمینان از صحت حضور قاتل در محل اعلامی، این فرد طی یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر شد.

سرهنگ صفری از اعزام متهم ۳۸ ساله برای ادامه سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی خبر داد و گفت: پلیس با قاطعیت با مجرمان و مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد می‌کند و هیچ جرمی بدون پاسخ نخواهد ماند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان