تخت‌ها و سازه‌های مستقر در بستر رودخانه دربند با هدف صیانت از حقوق عامه و حفظ محیط‌زیست، پس از اخذ دستور قضایی با همکاری پلیس کوهستان جمع‌آوری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تخت‌ها و سازه‌های مستقر در بستر رودخانه دربند با هدف صیانت از حقوق عامه و حفظ محیط‌زیست، پس از اخذ دستور قضایی با همکاری پلیس کوهستان جمع‌آوری شد.

محمدعلی باقری، دبیر ستاد هماهنگی امور کوهستان منطقه یک تهران گفت: پیش از اجرای این عملیات، اخطار کتبی به رستوران‌ها و واحد‌های پذیرایی متخلف ابلاغ شده بود که پس از عدم توجه برخی واحد‌ها به تذکرات قانونی، با همکاری عوامل پلیس کوهستان، جمع آوری تخت‌ها انجام شد.

او افزود: برخورد قانونی با تجاوز به حریم رودخانه‌ها و منابع طبیعی در صورت تکرار تخلفات، تداوم خواهد داشت.

منبع: شهرداری منطقه یک تهران

برچسب ها: بستر رودخانه ، شهرداری منطقه یک
خبرهای مرتبط
اجرای گذر پاییزی در بوستان‌های بزرگ منطقه یک با فرش برگ‌ها
آغاز به‌کار سومین گذر گردشگری منطقه ۱۴
تشکری هاشمی: تعدد سامانه‌ها جز اتلاف منابع شهرداری اثر دیگری ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۵:۳۳ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
تمام آب ها را آلوده کردن
۰
۰
پاسخ دادن
تأکید دادستانی بر تأمین پایدار سوخت نیروگاه‌ها و جلوگیری از قطعی گاز و برق در زمستان
آخرین اخبار
تأکید دادستانی بر تأمین پایدار سوخت نیروگاه‌ها و جلوگیری از قطعی گاز و برق در زمستان
آماده‌باش سراسری هلال‌احمر در پی هشدار هواشناسی/ خطر وقوع سیل در ۴ استان
اختصاص زمین برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در کشور
آمار امیرحسین ثابتی درباره تعداد زندانیان مهریه با آمار واقعی اختلاف فاحش دارد
هشدار عضو شورای شهر تهران درباره تشدید خطر فرونشست زمین در پایتخت
رسیدگی به بیش از ۳۷۰۰ پرونده تخلف در حوزه لبنیات
اوباش سابقه‌دار تهرانپارس به دام پلیس افتادند
انهدام باند سارقان بی‌ام دبلیو سوار/ پایان سرقت‌های میلیاردی منازل در پایتخت
آغاز رسمی شماره‌گذاری خودرو‌های وارداتی زیر ۵ سال در کیش
تخت‌های مستقر در بستر رودخانه دربند با دستور قضایی جمع‌آوری شد
۸۱۸ معتاد متجاهر جمع آوری و تحویل کمپ ترک اعتیاد شدند
تشکری هاشمی: تعدد سامانه‌ها جز اتلاف منابع شهرداری اثر دیگری ندارد
اینترنتی شدن ثبت و صدور معافیت تحصیلی دانش آموزی در سراسر کشور
اجرای گذر پاییزی در بوستان‌های بزرگ منطقه یک با فرش برگ‌ها
آغاز به‌کار سومین گذر گردشگری منطقه ۱۴
آقامیری: تهیه دستورالعمل جامع پیاده‌روسازی شهری توسط شورای فنی شهرداری
اعمال قانون بیش از ۱۵۷ هزار فقره تخلف حادثه‌ساز در تهران طی ۲۰ روز نخست آذر ماه
افشای راز سیاه با اعترافات پسر شرور
خانواده شهدا بهترین معلمان راه هدایت و صداقت هستند
واگذاری پلاک‌های فک شده بدون جریمه به رانندگان جدید
تشدید نظارت‌های تعزیرات بر بازار شب یلدا
فنس‌کشی ۱۰۰ کیلومتر جاده مرگ یوزپلنگ در انتظار اعتبار
تاکسیرانان حق اضافه کردن کرایه را ندارند
درخواست عمه برای قصاص برادرزاده
تحول در کاداستر کشور؛ ثبت تمام املاک فاقد سند الزامی شد
آتش‌سوزی گسترده در سینمای متروکه لاله‌زار مهار شد
قرارداد قدیمی شهرداری با شرکت‌های داخلی هنوز تکمیل نشده است
کاهش مخاطرات ترافیکی در دو معبر شاخص محلی
شرکت رجا با مصوبه هیات وزیران به دولت بازگشت
ترافیک در معابر پایتخت سنگین است