باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - مجید کوهی گفت: بر اساس آخرین تحلیل مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا امروز و فردا جو استان اردبیل به نسبت پایدار خواهد بود؛ به طوری که امروز دمای هوا به طور نسبی کاهش می‌یابد و هوای سرد پاییزی سراسر استان را فرا می‌گیرد، اما فردا دما اندکی افزایش خواهد یافت.

او افزود: در پی این شرایط جوی عصر امروز و امشب با افزایش ابرناکی در برخی ناحیه‌های واقع در نوار شرقی استان اردبیل به‌ویژه مناطق مجاور استان گیلان بارش پراکنده برف دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: روز سه‌شنبه (۲۵ آذر) همزمان با تقویت جریان‌های شمالی و ورود رطوبت از دریای خزر، بر میزان ابرناکی افزوده خواهد شد و با کاهش محسوس دما، در بیشتر مناطق استان بارش باران و برف و همچنین رخداد مه پیش‌بینی می‌شود.

کوهی گفت: بارش‌ها در شهرستان‌های شمالی به صورت باران خفیف، در شهرستان‌های گرمی و انگوت به صورت باران و برف و در شهرستان‌های مرکزی و جنوبی استان به شکل بارش برف انتظار می‌رود و در برخی گردنه‌های کوهستانی و مناطق برف‌گیر همراه با کولاک خواهد بود.

او با اشاره به احتمال اختلال در پرواز‌های فرودگاه اردبیل، اظهار کرد: این سامانه تا ظهر پنجشنبه در استان فعال خواهد بود و از همین رو به افرادی که قصد تردد در جاده‌های مناطق مرکزی و جنوبی را دارند، توصیه می‌شود از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت، تجهیزات زمستانی مناسب همراه داشته باشند و احتیاط لازم را به‌عمل آورند.