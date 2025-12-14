رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل گفت: جلسه مشترک با هیئتی از کشور چین در راستای همکاری مشترک در زمینه فرآورده‌های گیاهان دارویی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسام رسولی امروز در جلسه مشترک با هیئتی از کشور چین، با اشاره به ظرفیت‌های جهاد دانشگاهی در زمینه گیاهان دارویی گفت: با توجه به فعالیت ۲۰ واحد فناور در مرکز رشد گیاهان دارویی این نهاد، زمینه همکاری مشترک فراهم است.

او در مورد ظرفیت‌ها و زمینه‌های فعالیت واحد‌های فناور گیاهان دارویی این نهاد توضیحاتی بیان کرد.

در این نشست، هیئت چینی لیستی از گیاهان داوریی مورد تقاضا را ارائه داده و لیستی از گیاهان داوریی بومی استان اردبیل نیز توسط مدیر مرکز رشد گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی اردبیل به هیئت چینی ارائه شد.

در این نشست مقرر شد تبادل اطلاعات و همکاری‌هایی بین جهاد دانشگاهی و هیئت چینی تداوم پیدا کند و به ترتیب اولویت در زمینه چند گیاهان دارویی با پشتوانه پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی و مرکز رشد واحد‌های فناور گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی استان اردبیل قرارداد‌های همکاری منعقد شود.

