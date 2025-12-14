باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پاسدار ایمان خردمند؛ معاون فرهنگی هنری سپاه فتح در گفتوگو با خبرنگاران در یاسوج بیان کرد: دومین دوره پویش کتابخوانی «خط امین ۲» با شعار «خط به خط با روحالله» و تمرکز بر تازهترین آثار تقریظ شده از سوی مقام معظم رهبری، آغاز شده و تا پایان دهه فجر ۱۴۰۴ در کهگیلویه وبویراحمد ادامه دارد.
خردمند با بیان اینکه این پویش کتابخوانی هم به شکل فردی و به صورت گروهی برگزار میشود، ابراز داشت: علاقه مندان میتوانند یک یا همه کتابهای معرفی شده را مطالعه و در این پویش ملی شرکت کنند.
تولید محتوا و کتابخوانی
معاون فرهنگی هنری سپاه فتح گفت: علاقهمندان در روش «ارسال اثر»، میتوانند با توجه به محتوای کتاب، یک اثر هنری تولید نموده و به دبیرخانه ارسال نمایند. اثر هنری میتواند یکی از انواع پرده نگار (پاورپوینت)، دست نوشته، عکس نوشته، پوستر، پادکست، پویانگاره، خطاطی، روزنامه دیواری، نقاشی، شعر، قطعه ادبی، نماهنگ (صوتی و تصویری)، نمایشنامه و فیلم نامه، پویانمایی و فیلم ۱۰۰ ثانیهای باشد.
معاون فرهنگی هنری سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد افزود: یک بخش و جایزه ویژه هم برای «اقدام ابتکاری» در نظر گرفته شده است.
خردمند ابراز داشت: به نفرات برتر این پویش ملی جوایز نفیسی از قبیل کمک هزینه سفر به عتبات عالیات و مشهد مقدس، گوشی هوشمند، دوچرخه، هندزفری بلوتوثی و میلیونها ریال جوایز نقدی اهدا خواهد شد.
خردمند گفت: در این دوره هفت کتاب با عنوان بیست سال و سه روز، روح الله، تب ناتمام، خانوم ماه، آتش و برف، پاسیاد پسرخاک و ایستگاه خیابان رزولت بهعنوان محورهای اصلی پویش معرفی شدهاند.
وی تحقق دغدغههای مقام معظم رهبری در حوزه کتاب و کتابخوانی، ارتقای سرانه مطالعه و شناسایی الگوهای دفاع مقدس و معرفی آنها به نسل جوان را از اهداف برگزاری این پویش ملی عنوان کرد.
خردمند بیان کرد: علاقهمندان جهت ثبت نام در این مسابقه سامانه راوی بوک را در اینترنت جستوجو نمایند یا به آدرس https://ravibook.ir/ مراجعه نموده و پس از ثبت نام و درج مشخصات، در این پویش شرکت نمایند.
خردمند در پایان با بیان اینکه اطلاعات کامل در خصوص کتابها و نحوه شرکت در این پویش در سایت راوی بوک موجود است گفت: رویداد ملی و سراسری خط امین ۱، سال گذشته نیز در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد و در مراسمی از برگزیدگان استانی تجلیل به عمل آمد.