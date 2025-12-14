باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - رضا عنایتی مهاجم پیشین باشگاه استقلال، تیم ملی و سرمربی سابق تیم امید ایران در مورد اظهارات جواد خیابانی مجری و گزارشگر ورزشی پیرامون افراد ناپاک در فوتبال گفت: من متاسفم که یکنفری که بیش از ۲۰ سال است از فوتبال درآمد زایی می‌کند این حرف‌ها را می‌زند در تمام شغل‌ها آدم‌هایی هستند که سوء استفاده می‌کنند و شنیدم که می‌گفت از من سوال می‌کنند که فوتبالیست بشویم یا نه، که در پاسخ به ادعای خیابانی باید بگویم خیلی‌ها هم از من سوال می‌کنند که مجری بشویم یا نه من هم می‌گویم هر چه می‌شوید بشوید فقط جواد خیابانی نشوید.

وی ادامه داد: گاهی اوقات احترام آدم‌ها را باید در حد خودشان نگه داریم من خواهش می‌کنم که وقتی جلوی دوربین می‌رویم دچار جو زدگی نشویم آدم‌های شریفی در این فوتبال داشتیم مثل منصور خان پورحیدری، ناصر خان حجازی و علی آقای پروین که در حال حاضر ایشان را داریم و آدم‌هایی هستند و بودند که شرافت دارند اولا جمع نبندیم وقتی حرف نمی‌زنیم در همه صنف‌ها خوب و بد وجود دارد و به نظر من جواد خیابانی باید در حد خودش صحبت کند و نباید به همه توهین کند و خواهش می‌کنم که حد و حدود خودشان را بدانند.

عنایتی در مورد وجود مافیا در فوتبال گفت: صنعت فوتبال پولساز است و هر جا پول باشد مافیا هم هست باید این اتفاق را جلوگیری کنیم که گسترده نشود و کمرنگ شود و نباید بگذاریم برخی افراد فوتبال را خدشه دار کنند.