باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمدتقی سلطانی روز یکشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران رییس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی گفت: یک نفر متهم به کلاهبرداری به علت پرداخت سکه تمام بهار آزادی تقلبی از بابت مهریه در تبریز دستگیر شد.

وی افزود: این فرد به کلاهبرداری از بابت پرداخت چهار قطعه سکه تمام بهار آزادی تقلبی به ارزش پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال متهم شده است.

وی اظهار کرد: به دنبال وصول پرونده کلاهبرداری و توزیع سکه‌های تقلبی به روش پرداخت از بابت مهریه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

رییس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی گفت: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مراجع قضایی، متهم به کلاهبرداری را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ سلطانی، ادامه داد: متهم در بازجویی‌های به عمل آمده به یک فقره کلاهبرداری و ارایه سکه‌های تمام بهار آزادی تقلبی به ارزش پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال با شگرد پرداخت دیون از بابت مهریه اعتراف کرد.

وی با بیان اینکه متهم بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد، از شهروندان خواست تا ضمن توجه به هشدار‌ها و توصیه‌های پلیس پیرامون پیشگیری از وقوع کلاهبرداری در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.