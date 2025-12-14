باشگاه خبرنگاران جوان - بر اثر بارش برف شدید در منطقه کوهستانی شهرستان هریس به مشکین شهر یک دستگاه خودروی نیسان گرفتار در برف امدادگران جمعیت هلال‌احمر استان آذربایجان‌شرقی هریس به همراه عوامل نیروی انتظامی این شهرستان به محل اعزام و اقدام به رها سازی خودرو کردند و وسیله مذکور رابه منطقه امن انتقال دادند.

گفتنی است این عملیات به مدت چهار ساعت به طول انجامید.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

