معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه اردکان گفت: جشنواره زردک خرانق نمونه‌ای موفق از حرکت‌های خودجوش مردمی است که علاوه بر معرفی محصولات روستایی، زمینه تعامل بیشتر بین اهالی و گردشگران را فراهم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی -رقیه کرمانیان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه اردکان گفت: چهارمین جشنواره زردک خرانق با هدف معرفی آیین‌های سنتی برداشت محصول زردک، حمایت از تولیدات محلی و توسعه پایدار روستایی برگزار می‌شود و خوشبختانه با استقبال گسترده‌ای مواجه شده است. 

وی با اشاره به ابعاد آموزشی و پژوهشی این جشنواره افزود: کارگاه‌های آموزشی ویژه‌ای برای کاشت و نگهداری زردک خرانق برگزار خواهد شد تا دانش کشاورزی اهالی ارتقا یابد و زمینه‌ای برای توسعه پایدار فراهم شود. 

کرمانیان همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری، بخشداری و شورا‌های محلی تأکید کرد و گفت: همدلی میان نهاد‌های مختلف، زمینه‌ساز برگزاری باشکوه‌تر جشنواره و ارتقای سطح نشاط اجتماعی در بخش خرانق خواهد بود. 

شهرام گل اردکانی، بخشدار خرانق گفت: در این دوره برای نخستین بار فرآوری محصول زردک با ابتکار اهالی مورد توجه جدی قرار گرفته و محصولات فرآوری‌شده آن عرضه خواهد شد. 

وی افزود: بازی‌های بومی و محلی، پخت غذا‌های سنتی، تقدیر از کشاورزان و دامداران نمونه و اجرای برنامه‌های هنری از جمله بخش‌های متنوع جشنواره سه‌روزه است.

به گفته وی، بزرگترین بخش کشور در شهرستان اردکان یزد واقع شده است و این جشنواره طی روز‌های چهارشنبه تا جمعه ۲۶ تا ۲۸ آذرماه برگزار می‌شود.

