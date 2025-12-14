باشگاه خبرنگاران جوان - محسن پاک‌نژاد وزیر نفت در مورد وضعیت فروش نفت ایران گفت: شرایط فروش نفت ایران همانند شرایط قبل از اسنپ‌بک است.

وی افزود: بازار فروش نفت، بازاری پویاست و طی مقاطعی قیمت‌ها و شاخص‌های قیمتی بین‌المللی تغییر می‌کند. همچنین تنش‌هایی در حوزه بین‌الملل ایجاد می‌شود که بر این شاخص‌های قیمتی تأثیر می‌گذارد.

وزیر نفت تأکید کرد: بنابراین ممکن است عدد فروش ما کاهش یا افزایش پیدا کند که مربوط به پویایی بازار است و معنایش این نیست که نتوانیم نفت بفروشیم.

جرایم مالیاتی سنوات گذشته باید اصلاح شود

وی همچنین در مورد برداشت‌های سازمان امور مالیاتی از حساب‌های تابعه گفت: همکاران ما در سازمان امور مالیاتی بنا به ظرفیت‌های قانونی، اقداماتی برای برداشت از حساب‌ها انجام داده‌اند که در حال تعامل با آنها هستیم.

پاک‌نژاد تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی باید در برآورد اصل مبلغ مالیات قطع‌شده که مربوط به سالیان گذشته است و جرایم مترتب بر آن، تجدیدنظر کند.

منبع: فارس