وزیر نفت، با تأکید بر تداوم صادرات نفت کشور، گفت: فروش نفت ایران همانند دوره قبل از اسنپ‌بک ادامه دارد و هرگونه نوسان در میزان فروش، نتیجه پویایی بازار و تغییر شاخص‌های قیمتی و تحولات بین‌المللی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن پاک‌نژاد وزیر نفت  در مورد وضعیت فروش نفت ایران گفت: شرایط فروش نفت ایران همانند شرایط قبل از اسنپ‌بک است.

وی افزود: بازار فروش نفت، بازاری پویاست و طی مقاطعی قیمت‌ها و شاخص‌های قیمتی بین‌المللی تغییر می‌کند. همچنین تنش‌هایی در حوزه بین‌الملل ایجاد می‌شود که بر این شاخص‌های قیمتی تأثیر می‌گذارد.

وزیر نفت تأکید کرد: بنابراین ممکن است عدد فروش ما کاهش یا افزایش پیدا کند که مربوط به پویایی بازار است و معنایش این نیست که نتوانیم نفت بفروشیم.

جرایم مالیاتی سنوات گذشته باید اصلاح شود

وی همچنین در مورد برداشت‌های سازمان امور مالیاتی از حساب‌های تابعه گفت: همکاران ما در سازمان امور مالیاتی بنا به ظرفیت‌های قانونی، اقداماتی برای برداشت از حساب‌ها انجام داده‌اند که در حال تعامل با آنها هستیم.

پاک‌نژاد تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی باید در برآورد اصل مبلغ مالیات قطع‌شده که مربوط به سالیان گذشته است و جرایم مترتب بر آن، تجدیدنظر کند.

منبع: فارس

برچسب ها: فروش نفت ایران ، وزیر نفت
خبرهای مرتبط
حجم بالای بنزین ۳ هزار تومانی در کارت‌ها؛ نیازی به کارت جایگاه‌ها نیست
افزایش حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعبی مصرف گاز همزمان با ورود موج جدید سرما به کشور
تکلیف ۱۰۰ هزار خودروی پلاک مناطق آزاد برای دریافت سهمیه سوخت مشخص شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴
جزئیات و زمان پیش فروش بلیط قطار دی ماه اعلام شد
تکلیف ۱۰۰ هزار خودروی پلاک مناطق آزاد برای دریافت سهمیه سوخت مشخص شد
آغاز یازدهمین مرحله ثبت درخواست خرید محصولات ایران‌خودرو
آیین‌نامه واردات خودرو دوباره اصلاح شد+ عکس
پیش‌بینی بارش‌های گسترده در کشور؛ برخی حوضه‌ها و استان‌ها در انتظار ۲۰۰ میلی‌متر بارندگی
در بازار تخم مرغ چه می‌گذرد؟ / قیمت هر شانه تخم مرغ به ۲۵۰ هزارتومان رسید
مطلقاً از خشکسالی عبور نکرده‌ایم/ ۶۱ درصد عقب ماندگی بارش داریم
بانک‌های ناترازی دست‌اندازی برای چرخه اقتصادی کشور/ عدم نظارت، عامل ناترازی بانکهاست؟
دومینوی بازار برنج پس از حذف ارز ترجیحی
آخرین اخبار
حجم بالای بنزین ۳ هزار تومانی در کارت‌ها؛ نیازی به کارت جایگاه‌ها نیست
ضرب‌الاجل بانک مرکزی برای بازرسی از شعب بانکی در زمینه مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی
۲ میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد تهران ساکن هستند/ اجرای طرح مسکن استیجاری در بافت‌های فرسوده تهران
افزایش بیش از ۲۷ هزار واحدی شاخص کل بورس
آغاز یازدهمین مرحله ثبت درخواست خرید محصولات ایران‌خودرو
تنها ۱۰ درصد مردم امکان استفاده از هواپیما را دارند/ ایرلاین‌ها به شکل قارچ گونه در حال رشد هستند+ فیلم
اتمام راه آهن شلمچه _ بصره تا اربعین سال آینده+ فیلم
تصمیمات عملیاتی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اعلام شد
استقرار گمرک در مرکز لجستیک آپرین / افزایش تعرفه‌های لوکوموتیو در جهت افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری+ فیلم
حجم آب موجود در مخازن سدها نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد کاهش یافت
مطلقاً از خشکسالی عبور نکرده‌ایم/ ۶۱ درصد عقب ماندگی بارش داریم
تأمین وثیقه مهم‌ترین مشکل سرمایه‌گذاران در بخش ریلی
تصمیمات جدید ارزی در بانک مرکزی
نهمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته آغاز به کار کرد
سرمایه‌گذاری ۱۷ میلیارد دلاری در بخش ریلی کشور/ ایجاد بورس سبز در بخش ریلی کشور + فیلم
۲ هزار و ۳۶۹ کیلومتر خط و بیش از ۱۱ هزار مگاولت آمپر پست انتقال تا تابستان برقدار می‌شود
سند ستاد ملی گذر مصوب شد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴
خبر خوب برای حمل‌ونقلی‌های کشور/طرح جامع حمل‌ونقل به ایستگاه پایانی رسید+ فیلم
پیش‌بینی بارش‌های گسترده در کشور؛ برخی حوضه‌ها و استان‌ها در انتظار ۲۰۰ میلی‌متر بارندگی
با چالش‌های ناترازی در حوزه برق آبی در تابستان آینده مواجه خواهیم بود؟ + فیلم
بیش از ۴۰ درصد از تعمیرات نیروگاهی تا ۱۰ آذرماه آغاز شده است
بهترین سایت‌های خرید فالوور اینستاگرام؛ معرفی معتبرترین سایت‌ها
چگونه امتحانات نهایی و میان‌ترم را بیست شویم؟
استعلام بیمه شخص ثالث با بیمه بازار: در چند ثانیه وضعیت‌ا‌ت رو چک کن
جزئیات و زمان پیش فروش بلیط قطار دی ماه اعلام شد
دومینوی بازار برنج پس از حذف ارز ترجیحی
معرفی بروکر با کمترین اسپرد (از صفر پیپ) معاملات فارکس - حساب معاملاتی پرمیوم اینوسلو
آیین‌نامه واردات خودرو دوباره اصلاح شد+ عکس
دلایل تداوم روند صعودی بازار سرمایه/ تازه‌واردان به بورس به چه نکاتی باید توجه کنند؟