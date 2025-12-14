رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت عالم پارسا، آیت‌الله سیدمحمد شاهچراغی، نماینده پیشین ولی فقیه و امام جمعه سمنان و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری، تاکید کرد: این عالم مجاهد و مبارز از چهره‌های اثرگذار نهضت امام خمینی (ره) بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام تسلیت مسعود پزشکیان آمده است: درگذشت عالم پارسا، حضرت آیت‌الله سیدمحمد شاهچراغی، نماینده پیشین ولی فقیه و امام جمعه سمنان و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری، موجب تاثر خاطر شد.

در ادامه این پیام آمده است: این عالم مجاهد و مبارز، از چهره‌های اثرگذار نهضت امام خمینی (ره) بود که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با حضور فعال در عرصه تبیین معارف دینی و روشنگری اجتماعی، و در سال‌های پس از انقلاب با ایفای مسئولیت‌های خطیر دینی، عمر پربرکت خود را وقف ترویج معارف اسلامی و پاسداری از آرمان‌های انقلاب و خدمت به مردم کرد. به یقین آثار و ثمرات تلاش‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی آن مرحوم در خاطر مردم قدرشناس استان سمنان، ماندگار خواهد بود.

رییس جمهور در پیام خود آورده است: اینجانب ضمن تسلیت به حوزه‌های علمیه، مردم مومن استان سمنان، دوستدارانش و به‌ویژه بیت مکرم آن فقید سعید، از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و حشر با اولیای الهی را خواستارم.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: آیت الله شاهچراغی ، رئیس جمهور
خبرهای مرتبط
پزشکیان به تهران بازگشت
پزشکیان: سفربه قزاقستان و ترکمنستان دستاورد‌های خوبی داشت/ تقویت روابط صمیمی با همسایگان
پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت مادر ۳ شهید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتقال آب به زاینده‌رود باعث جاری شدن آب در این رودخانه نمی‌شود
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۳ آذر
کمبود مواد مخدر برای تولید داروهای ضددرد/ نبود کشت شقایق ایرانی به کمبود مورفین منجر می‌شود
عراقچی: امنیت، توسعه و رفاه در افغانستان با منافع همه کشور‌های همسایه گره خورده است
بقائی:رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری از فناوری‌ آمریکایی به کشتار حداکثری کودکان ادامه می‌دهد
معاون رئیس جمهور: مشکلات حوزه انرژی را با ذینفع کردن مردم حل می‌کنیم
پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت مادر ۳ شهید
طرح هادی پس از ۲۶ سال انتظار هنوز به روستا‌های شمیرانات نرسیده است
آخرین اخبار
معاون رئیس جمهور: مشکلات حوزه انرژی را با ذینفع کردن مردم حل می‌کنیم
پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت مادر ۳ شهید
طرح هادی پس از ۲۶ سال انتظار هنوز به روستا‌های شمیرانات نرسیده است
کمبود مواد مخدر برای تولید داروهای ضددرد/ نبود کشت شقایق ایرانی به کمبود مورفین منجر می‌شود
عراقچی: امنیت، توسعه و رفاه در افغانستان با منافع همه کشور‌های همسایه گره خورده است
بقائی:رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری از فناوری‌ آمریکایی به کشتار حداکثری کودکان ادامه می‌دهد
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۳ آذر
انتقال آب به زاینده‌رود باعث جاری شدن آب در این رودخانه نمی‌شود
نیرو‌های مسلح و مردم ایران در هر شرایطی آمادگی دفاع از کشور را دارند
پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت استاد کامران فانی
پیشبرد برنامه‌ها در حوزه حکمرانی آب منوط به ایجاد ساختار صحیح اجرایی است
پزشکیان: بریکس می‌تواند الگوی ارتباطی نوینی برای تقویت همکاری‌های کشور‌های عضو ارائه دهد
آمادگی ایران برای گسترش همکاری با اتیوپی در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی
پزشکیان: گسترش و تعمیق روابط ایران و قزاقستان به نفع دو کشور و منطقه است
رشد چشمگیر «صنعت هسته‌ای» از منظر تحقیقات و صنعتی‌سازی
عارف: نگاه کلیشه‌ای موجب افت عملکرد دانش‌آموزان شده است
قالیباف: غرب به‌دنبال ایجاد ناامنی در کشور‌های مستقل و مسلمان است
پزشکیان: ساماندهی ناترازی انرژی نباید به معیشت مردم آسیب وارد کند