سرهنگ کارآگاه محسن اکبری، فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی پایتخت از انهدام باند حرفه‌ای سرقت منازل با سابقه فعالیت در چند استان و کشف بیش از ۷۵۰ میلیارد ریال اموال مسروقه در تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش خبرنگار خبرگزاری پلیس، سرهنگ کارآگاه محسن اکبری در توضیح جزییات عملیات گفت: «در پی تجزیه و تحلیل سرقت‌های اخیر منازل در حوزه سرکلانتری دهم و مناطق هم‌جوار و مقایسه شگرد‌ها و زمان ارتکاب جرم، مشخص شد که باندی حرفه‌ای متشکل از سه تا چهار نفر در ساعات ۱۷ تا ۲۳ و با استفاده از دو دستگاه موتورسیکلت هوندا ۱۲۵ تقویت‌شده و دارای پلاک‌های جعلی، اقدام به سرقت از منازل شهروندان در محدوده خانی‌آباد و مناطق مجاور می‌کردند.»

وی افزود: «اعضای این باند ابتدا منازل خالی از سکنه را در ساعت غروب و اوایل شب شناسایی کرده و با بهره‌گیری از تجهیزات حرفه‌ای به دو روش “باز کردن قفل با شاه‌کلید” و یا در صورت ناکامی، “تخریب درب اصلی”، وارد منازل می‌شدند. سپس اموال باارزش شامل طلا، جواهرات، ساعت‌های لوکس و لوازم خانگی را به‌سرعت به خریداران اموال مسروقه در مناطق غرب پایتخت به‌ویژه شهرستان‌های غربی منتقل می‌کردند.»

فرمانده پایگاه دهم ادامه داد: «با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و اقدامات کارآگاهی، مشخص و محرز شد که سرکردگی این باند بر عهده فردی به‌نام پویان است که با جمع‌آوری افراد سابقه‌دار در سرقت منزل، سرقت‌های مشابه را در استان‌های تهران، همدان، اردبیل و زنجان نیز انجام داده است.»

سرهنگ اکبری افزود: «پس از تکمیل تحقیقات و بررسی اطلاعات به‌دست‌آمده، مشخص شد اعضای باند قصد دارند در شامگاه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ با استفاده از موتورسیکلت‌های خود اقدامات مجرمانه جدیدی انجام دهند. با هماهنگی قضایی با بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۱۸ تهران، تیم عملیاتی پایگاه دهم وارد عمل شد.»

او ادامه داد: «در ساعت ۲۲ همان شب، سرکرده باند به‌همراه سه همدست خود هنگام انتقال اموال مسروقه از پارکینگ محل اختفای اموال شناسایی و در عملیات ضربتی کارآگاهان زمین‌گیر شدند. یکی از متهمان به‌نام محسن در جریان عملیات از ناحیه پا مجروح و به بیمارستان منتقل شد و یکی از اعضا به‌نام منصور نیزز دستگیر شد.

فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی در ادامه گفت: در بازرسی از محل، مقادیر قابل توجهی طلا، جواهرات به وزن تقریبی یک کیلوگرم، لوازم خانگی، دو دستگاه خودرو بی‌ام‌و، دو دستگاه موتورسیکلت و تجهیزات تخصصی سرقت شامل شاه‌کلید، ابزار تخریب قفل، ماسک، اسپری دفاعی، و پلاک‌های جعلی موتورسیکلت کشف و ضبط شد.

تبهکاران در تحقیقات اولیه و در بازجویی‌های تخصصی و مواجهه با شواهد موجود، دو نفر از اعضای اصلی باند به ارتکاب ۱۸ فقره سرقت منزل در مناطق مختلف تهران و استان‌های همدان و زنجان اعتراف کردند.

سرهنگ اکبری افزود: «ارزش اموال سرقتی این باند بر اساس ارزیابی کارشناسان بیش از ۷۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.»

در پایان، سرهنگ کارآگاه محسن اکبری ضمن تقدیر از شهروندانی که با گزارش‌های مردمی به پلیس کمک کردند، توصیه کرد:

۱. شهروندان هنگام ترک منزل از بسته بودن درب‌ها و فعال‌سازی تجهیزات امنیتی اطمینان حاصل کنند.
۲. بازگو نکردن ساعات حضور یا سفر در شبکه‌های اجتماعی، راهکار مهمی برای جلوگیری از شناسایی منازل خالی است.
۳. خرید هرگونه طلا یا وسایل بدون فاکتور رسمی، جرم تلقی شده و عاملان آن برابر قانون با اتهام تحصیل مال مسروقه روبه‌رو خواهند شد.
۴. مشاهده هرگونه فرد یا موتورسیکلت مشکوک در محلات، باید بی‌درنگ از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اعلام شود.

فقط قفل هوشمند همه چیز تمام گاردمن نصب کنید که هیچ دزدی با هیچ روشی نمیتونه با شاه کلید بازیا با روشهای مختف تخریبش کنه
