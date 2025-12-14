پایتخت سفال ایران شهر هزار رنگ و لعاب + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0 \u0634\u0647\u0631 \u0644\u0627\u0644\u062c\u06cc\u0646 \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0633\u0641\u0627\u0644\u06af\u0631\u06cc \u0648 \u0635\u0646\u0627\u06cc\u0639 \u062f\u0633\u062a\u06cc \u0642\u062f\u0645\u062a \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0627\u0631\u062f\u060c \u06f1\u06f2\u06f0\u06f0 \u06a9\u0627\u0631\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f\u06cc \u0633\u0641\u0627\u0644 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631 \u0641\u0639\u0627\u0644 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\u00a0\n