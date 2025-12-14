باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی – علی اصغر طهماسبی در آیین اختتامیه رویداد ایران جان، گلستان ایران در جمع کارکنان صدا و سیمای گلستان گفت: در بزرگی و عظمت کار رسانه همین بس که در گرما و سرما و انواع ناترازیها و نا ملایمات، دوربین رسانه در میانه میدان است تا از غافله اطلاع رسانی برای مردم عقب نماند.
او افزود: رسانهها خط مقدم مقابله با انواع ناهنجاریها و کمک به جامعه برای افزایش تاب آوری هاست.
طهماسبی ادامه داد: معرفی ظرفیتهایی مانند آبشارها، مناطق و اماکن تاریخی، برجهای آجری، محصولات کشاورزی، صنایع دستی، جنگلهای هیرکانی، منطقه آزاد اینچه برون و سایر جذابیتها از قاب رسانه ملی فرصتی فراهم کرده است تا امید به جذب سرمایه گذار در حوزههای مختلف در استان افزایش یابد.
رسول شکری نیا مدیرکل صداوسیمای گلستان هم در مراسم اختتامیه گفت: در این رویداد ۱۱ هزار و ۴۱۰ دقیقه برنامه از حوزه سیما تولید و پخش شد.
او افزود: ۱۱ هزار ۲۰۰ دقیقه تولید وپخش برنامه در حوزه صدا که با ارتباطات به ۱۳۰۰۰ دقیقه رسید.
شکری نیا ادامه داد: در حوزه خبر بیش از ۲۰۰ فرآورده رسانهای تولید و از شبکههای سراسری و استانهای مختلف تولید و پخش شد.
او افزود: در بخش فضای مجازی نیز ۴ هزار تولید محتوا از سوی کارشناسان مرکز و تولیدات مردمی در بستر مجازی تولید و پخش شد.
شکری نیا گفت: تولیدات مردمی مهمترین اتفاق این رویداد بزرگ در گلستان بود.
مدیرکل صدا و سیمای گلستان گفت: افتتاح شبکه تلوبیونی نگارستان، رخداد مهم دیگری بود که در ایام ایران جان در گلستان صورت گرفت.