بازیگر معروف آمریکایی اعلام کرد که ستاره فوتبال پرتغال ممکن است با ایفای نقشی در مجموعه فیلم‌های سریع و خشن، به روی پرده بزرگ سینما برود.

باشگاه خبرنگاران جوان - وین دیزل بازیگر برجسته آمریکایی که در نقش دومینیک تورتو در فیلم سریع و خشن بازی کرده، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با انتشار تصویری از کریستیانو رونالدو در کنار خودش نوشت: همه می‌پرسیدند، آیا رونالدو در فیلم افسانه‌ای سریع و خشن حضور خواهد داشت؟ باید به شما بگویم که او یک نقش اصلی است و ما نقشی برای وی نوشتیم.

اطلاعات زیادی در مورد این نقش در دست نیست و خود رونالدو هنوز این خبر را تأیید نکرده است.

طبق گزارش مجله ورایتی، فیلم بعدی این مجموعه محبوب از مسابقات خیابانی «سریع ایکس: قسمت ۲» خواهد بود و قرار است در آوریل ۲۰۲۷ در سینما‌ها اکران شود. این مجله اعلام کرد که این فیلم «قرار است» آخرین فیلم از این مجموعه باشد.

