مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی از صدور هشدار قرمز برای تشدید بارش ها در نواحی جنوبی کشور خبر داد و گفت: هشدار سطح قرمز برای تشدید بارش ها از اواسط هفته صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت بارش ها وصدور هشدار هواشناسی گفت: برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، بارشهای گستردهتری در چندین استان پیشبینی میشود. این بارشها به ویژه در استانهای فارس، بوشهر، کرمان و هرمزگان در نظر گرفته شده است.
ضیائیان، با اشاره به صدور هشدار قرمز برای این استانها، گفت: تداوم بارشها از روز دوشنبه تا روز جمعه است. بارشهای حجیم و مناسبی میتواند پاییز این استانها را جبران کند. با این حال، احتمال سیلاب و آبگرفتگی معابر به صورت گسترده وجود دارد.
وی تأکید کرد که در صورتی که تمهیدات لازم مانند لایروبی و بازگشایی کانالهای آب درون شهری انجام نشود، خطرات جدی برای مردم به وجود خواهد آمد بنابراین توصیه می شود که از قرار گرفتن در حریم رودخانهها خودداری کنند و در صورت مواجهه با سیلاب، نکات ایمنی را رعایت کنند، به ویژه در نزدیکی پلها و مناطق خطرناک.
در خصوص وضعیت بارشها در استان تهران ضیائیان گفت که این هفته سامانه بارشی در تهران فعال است، اما بارشها به صورت خفیف و پراکنده خواهد بود. انتظار میرود که بارشها در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کمی بیشتر از سایر روزها باشد، اما به طور کلی بارشهای حجیمی برای استان تهران پیشبینی نشده است.