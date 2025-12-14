با اعلام سرمربی تیم ملی پاداش مدال طلا به دانیال سهرابی پرداخت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی اعلام کرد: با مساعدت فدراسیون کشتی پاداش مدال طلای رقابت‌های جهانی کرواسی را به دانیال سهرابی اهداء شد.

رنگرز در خصوص این پاداش گفت: با توجه به اتفاقات رخ داده در دیدار سهرابی و حریف فرانسوی و ناداوری صورت گرفته و همچنین حمایت مردم از این قهرمان خوب کشورمان که به مدال برنز این رقابت‌ها دست یافت. فدراسیون کشتی پاداش مدال طلا را به این کشتی‌گیر اهداء کرد.

پاداش مدال طلای جهان شامل دریافت ۳ میلیارد تومان پاداش نقدی به همراه ۱۰۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه به‌مدت یک‌سال رقمی که مجموعاً به ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد، می‌شود.

منبع: فدراسیون کشتی