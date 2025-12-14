نشست «آزمون حقوق بشر در قرن ۲۱» در دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطیما انصاری راد_ همزمان با هفته حقوق بشر، نشست علمی تخصصی با عنوان «آزمون حقوق بشر در قرن ۲۱» با حضور دکتر عبادالله جهان‌بین، عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج، در سالن دکتر ملک‌نسب دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج برگزار شد.

در این نشست، دکتر جهان‌بین با رویکردی تاریخی و تحلیلی به ارزیابی عملکرد مکتب حقوق بشر مدرن در آزمونِ عملیِ بحران فلسطین پرداخت.

وی با مروری بر سه مقطع تاریخی جنگ‌های صلیبی، آغاز استعمارگری و شکل‌گیری نهادهای حقوق بشری در قرن بیستم، به «زبان‌شناسی تاریخی» دوگانگی غرب اشاره کرد و گفت: «همان کسانی که امروز پرچمدار حقوق بشر هستند، در تاریخ با شعار جنگ با «بربرها» و با نقض فاحش ابتدایی‌ترین حقوق انسانی، به کشورگشایی و استعمار پرداخته‌اند. امروز نیز شاهد ادامه همان منطق در پوشش جدید هستیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج با اشاره به شکل‌گیری اسناد بین‌المللی حقوق بشر و نهادهایی مانند سازمان ملل متحد، عملکرد عملی این نهادها در قبال فلسطین را مورد نقد قرار داد و افزود: «ما در عرصه بین‌الملل با یک پارادوکس روبرویم: از یک سو اسناد زیبای جهان‌شمول نوشته می‌شود و از سوی دیگر، قدرت‌های بزرگ با نقض آشکار همین اسناد، از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنند. حق وتو در شورای امنیت، نادیده گرفتن آرای دیوان بین‌المللی دادگستری و ناتوانی در اجرای تصمیمات بین‌المللی، نشان می‌دهد که در عرصه جهانی، قدرت تعیین‌کننده است، نه حقوق و اخلاق.

دکتر جهان‌بین با برشمردن نقض سیستماتیک تمامی نسل‌های چهارگانه حقوق بشر (حقوق مدنی-سیاسی، اقتصادی-اجتماعی، همبستگی و حقوق نوین ارتباطی) در فلسطین، تأکید کرد: «کشتار غیرنظامیان، تخریب مراکز درمانی و آموزشی، محاصره و نسل‌کشی، در حالی رخ می‌دهد که کنوانسیون‌های منع ژنوساید، حقوق کودک و رفع تبعیض علیه زنان، توسط همان قدرت‌های تدوین‌کننده، نقض می‌شود. فلسطین امروز، مدفن حقوق بشر مدرن است.»

وی در پایان با اشاره به جنبش‌های مردمی و اعتراضات دانشجویی اخیر در دانشگاه‌های غربی در حمایت از فلسطین، این حرکات را نشانه بیداری وجدان‌های جهانی و امیدی برای آینده خواند و گفت: «تاریخ نشان داده که ظلم پایدار نمی‌ماند. همان‌گونه که صلیبیون پس از دویست سال شکست خوردند، امروز نیز با مقاومت و آگاهی جهانی، امید استیفای حقوق مردم مظلوم فلسطین وجود دارد. آیندگان عملکرد امروز جامعه جهانی را قضاوت خواهند کرد.»

این نشست با پرسش و پاسخ حاضران به پایان رسید.