شهر تهران به عنوان میزبان شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج سودای عشق انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید نجفیان دبیر جشنواره سراسری تئاتر بسیج گفت:استان‌های متعددی برای میزبانی از هنرمندان بسیجی تئاتر کشور اعلام آمادگی کرده بودند که جای تقدیر و تشکر ویژه دارد، اما پس از بررسی‌های لازم و رویت زیرساخت‌های مختلف استان‌های پیشنهاد دهنده، به این نتیجه رسیدیم که تهران میزبان این دوره از جشنواره باشد.

وی با اعلام رضایت از آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره گفت: خوشبختانه تئاتر بسیج در چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است و خونی تازه در رگ‌های گروه‌های تئاتر بسیج هنرمندان جاری و ساری شده است که این را به فال نیک میگیریم و امیدواریم این روند ادامه یابد.

وی ارزیابی آثار رسیده را مطلوب ارزیابی کرد و اضافه کرد:امیدوارم دی ماه سال جاری میزبانی شایسته و خوبی از گروه‌های تئاتری سراسر کشور داشته باشیم و جشنواره‌ای خاطره انگیز را به ثبت برسانیم.

وی در پایان از همکاری و مشارکت سازمان بسیج مستضعفین، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، بنیاد شهید، صداوسیما و اداره کل هنر‌های نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیر کرد.

منبع: روابط عمومی جشنواره سراسری تئاتر بسیج