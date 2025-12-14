باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال امروز ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهدای قدس به مصاف تیم فوتبال آلومینیوم اراک رفت.

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس

پیام نیازمند، یعقوب براجعه، حسین کنعانی، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، میلاد سرلک، محمد خدابنده‌لو، اوستون اورونوف، سروش رفیعی، تیوی بیفوما و علی علیپور

ترکیب تیم فوتبال آلومینیوم اراک

محمد خلیفه، امیرمحمد هوشمند، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، علی وطن‌دوست، بهرام گودرزی، امین جهان‌کهن، امیر نوری، ابوالفضل قنبری، عباس کهریزی و رحمان جعفری

دقایق حساس بازی

دقیقه ۳: بیفوما گل اول پرسپولیس را به ثمر رساند.

دقیقه ۷: بیفوما در محوطه جریمه آلومینیوم اراک سرنگون شد، اما داور مسابقه اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۱۱: ارسال پرتاب اوت بلند بازیکن آلومینیوم اراک را مدافع پرسپولیس از محوطه جریمه دور کرد.

دقایقی از بازی به علت مصدومیت بازیکن آلومینیوم متوقف شد.

دقیقه ۱۹: ارسال بازیکن آلومینیوم را کنعانی زادگان دفع کرد.

دقیقه ۲۴: ارسال میلاد محمدی با ضربه سر علیپور به کنار دروازه آلومینیوم رفت.

دقیقه ۲۶: بیفوما توپ ربایی خوبی کرد، اما ضربه اش را گلر آلومینیوم در اختیار گرفت.

دقیقه ۳۴: نیازمند قبل از رسیدن توپ به بازیکن آلومینیوم آن را دفع کرد.