دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و آلومینیوم اراک در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال امروز در ورزشگاه شهدای قدس برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال امروز ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهدای قدس به مصاف تیم فوتبال آلومینیوم اراک رفت.  

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس 

پیام نیازمند، یعقوب براجعه، حسین کنعانی، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، میلاد سرلک، محمد خدابنده‌لو، اوستون اورونوف، سروش رفیعی، تیوی بیفوما و علی علیپور

ترکیب تیم فوتبال آلومینیوم اراک 

محمد خلیفه، امیرمحمد هوشمند، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، علی وطن‌دوست، بهرام گودرزی، امین جهان‌کهن، امیر نوری، ابوالفضل قنبری، عباس کهریزی و رحمان جعفری

دقایق حساس بازی 

دقیقه ۳: بیفوما گل اول پرسپولیس را به ثمر رساند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دقیقه ۷: بیفوما در محوطه جریمه آلومینیوم اراک سرنگون شد، اما داور مسابقه اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۱۱: ارسال پرتاب اوت بلند بازیکن آلومینیوم اراک را مدافع پرسپولیس از محوطه جریمه دور کرد.

دقایقی از بازی به علت مصدومیت بازیکن آلومینیوم متوقف شد.

دقیقه ۱۹: ارسال بازیکن آلومینیوم را کنعانی زادگان دفع کرد.

دقیقه ۲۴: ارسال میلاد محمدی با ضربه سر علیپور به کنار دروازه آلومینیوم رفت.

دقیقه ۲۶: بیفوما توپ ربایی خوبی کرد، اما ضربه اش را گلر آلومینیوم در اختیار گرفت.

دقیقه ۳۴: نیازمند قبل از رسیدن توپ به بازیکن آلومینیوم آن را دفع کرد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال آلومینیوم اراک ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال؛
تکاپوی پرسپولیسی ها برای انتقام از آلومینیوم/ تراکتور درصدد قطع نوار تساوی ها در تبریز
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر آلومینیوم اراک
داوران هفته چهاردهم لیگ برتر؛ قضاوت اکرمی و محمدی برای سرخابی‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پایان رقابت‌های روز نخست مارپیچ بزرگ با حضور نمایندگان کشورمان
خیابانی جنجال به پا کرد/ حمله فوتبالی‌ها به جواد!
محمد صلاح در راه جده
حمودی: استقلال کار آسانی مقابل خیبر دارد
بمب نقل‌وانتقالات بسکتبال ایران؛ حامد حدادی استقلالی شد
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ درخشش «فرزندان ایران» با رکورد تاریخی ۲۶۲ مدال
تکاپوی پرسپولیسی ها برای انتقام از آلومینیوم/ تراکتور درصدد قطع نوار تساوی ها در تبریز
عنایتی: توصیه می‌کنم هر چه می‌خواهید بشوید، فقط جواد خیابانی نشوید
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر آلومینیوم اراک
پاداش طلای جهانی به سهرابی اهدا شد
آخرین اخبار
پرسپولیس ۱ - ۰ آلومینیوم اراک/ گزارش زنده بازی
توضیحات سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره جلسه با قلعه‌نویی و بازی‌های تدارکاتی تیم ملی
شریف‌نقابی سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان پاکستان شد
پاداش طلای جهانی به سهرابی اهدا شد
ثریا آقایی و بازتعریف دیپلماسی ورزشی ایران
عنایتی: توصیه می‌کنم هر چه می‌خواهید بشوید، فقط جواد خیابانی نشوید
پیروزی الهلال مقابل حریف استقلال
یاغی جدید استقلالی ماند
تیم اسکواش ایران بین ۱۱ تیم دهم جهان شد
هشدار عضو IOC به طالبان: پذیرش جهانی در گرو احترام به حقوق زنان ورزشکار است
درخشش اسماعیل‌نژاد مانع باخت تیمش در ترکیه نشد
دبیر: یک مدیر باید محکم بایستد و برای خدا کار کند
حامد حدادی استقلالی شد
پیام دنیامالی به کاروان «فرزندان ایران، سفیران پیروزی»
اعزام تیم‌های ملی اسکیت رولبال به جام جهانی امارات
حمودی: استقلال کار آسانی مقابل خیبر دارد
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ درخشش «فرزندان ایران» با رکورد تاریخی ۲۶۲ مدال
خیابانی جنجال به پا کرد/ حمله فوتبالی‌ها به جواد!
بمب نقل‌وانتقالات بسکتبال ایران؛ حامد حدادی استقلالی شد
پایان رقابت‌های روز نخست مارپیچ بزرگ با حضور نمایندگان کشورمان
دوستان به جای حاشیه سازی به فدراسیون فعلی خودشان بپردازند
محمد صلاح در راه جده
نابغه ایرانی برترین فرنگی کار جهان شد
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر آلومینیوم اراک
آرسنال ۲ - ۱ وولورهمپتون/ نجات توپچی‌ها از مهلکه گرگ‌های زخمی با گل به خودی‌های حریف+ فیلم
تکاپوی پرسپولیسی ها برای انتقام از آلومینیوم/ تراکتور درصدد قطع نوار تساوی ها در تبریز
۵ میلیون درخواست برای بلیط جام‌جهانی تنها در ۲۴ ساعت!
برتری لیورپول در شب بازگشت صلاح؛ آشتی چلسی با بُرد
غلامرضا فرخی برترین فرنگی کار جهان شد/ اتحادیه جهانی: بولدزر ایرانی همه را تار و مار کرد
اسامی ۳۰ کاندیدای سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران اعلام شد