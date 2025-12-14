باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال امروز ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهدای قدس به مصاف تیم فوتبال آلومینیوم اراک رفت.
پیام نیازمند، یعقوب براجعه، حسین کنعانی، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، میلاد سرلک، محمد خدابندهلو، اوستون اورونوف، سروش رفیعی، تیوی بیفوما و علی علیپور
محمد خلیفه، امیرمحمد هوشمند، بهروز نوروزیفرد، یاسین جرجانی، علی وطندوست، بهرام گودرزی، امین جهانکهن، امیر نوری، ابوالفضل قنبری، عباس کهریزی و رحمان جعفری
دقیقه ۳: بیفوما گل اول پرسپولیس را به ثمر رساند.
دقیقه ۷: بیفوما در محوطه جریمه آلومینیوم اراک سرنگون شد، اما داور مسابقه اعتقادی به پنالتی نداشت.
دقیقه ۱۱: ارسال پرتاب اوت بلند بازیکن آلومینیوم اراک را مدافع پرسپولیس از محوطه جریمه دور کرد.
دقایقی از بازی به علت مصدومیت بازیکن آلومینیوم متوقف شد.
دقیقه ۱۹: ارسال بازیکن آلومینیوم را کنعانی زادگان دفع کرد.
دقیقه ۲۴: ارسال میلاد محمدی با ضربه سر علیپور به کنار دروازه آلومینیوم رفت.
دقیقه ۲۶: بیفوما توپ ربایی خوبی کرد، اما ضربه اش را گلر آلومینیوم در اختیار گرفت.
دقیقه ۳۴: نیازمند قبل از رسیدن توپ به بازیکن آلومینیوم آن را دفع کرد.