مدیرکل راهداری گیلان از مسدود شدن محور پونل به خلخال به دلیل یخبندان و کولاک شدید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فریبرز مرادی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان با اشاره به بارش خفیف برف و یخبندان در محورهای کوهستانی استان گفت: محور پونل به خلخال مسدود است.

او افزود: این محور کوهستانی به دلیل یخبندان و کولاک شدید مسدود شده است و رانندگان ضمن رعایت نکات ایمنی و همراه داشتن زنجیرچرخ از سفرهای غیرضروری در این مسیر خودداری کنند.

مدیرکل راهداری گیلان همچنین درباره وضعیت محورهای همجوار تصریح کرد: گردنه الماس در محور اسالم به خلخال بارش خفیف برف دارد و زندانه در محور پونل به خلخال هم به دلیل کولاک شدید مسدود است.

مرادی با بیان اینکه سایر محورهای مواصلاتی استان گیلان باز و ترافیک در آنها جریان دارد، گفت: در حال حاضر محورهای پونل به خلخال، اسالم به خلخال، سیاهکل به دیلمان، شوک - ملکوت و بلوردکان - خصیب‌دشت تحت تأثیر بارش برف و باران قرار دارند.

او تأکید کرد: رانندگان برای اطلاع از وضعیت جوی و ترافیکی تمامی محورهای گیلان و محورهای ارتباطی با استان‌های همجوار می‌توانند به صورت ۲۴ ساعته با شماره تلفن ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان تماس بگیرند.

منبع: روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گیلان

