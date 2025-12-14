بعلت ادامه و شدت فعالیت سامانه بارشی در هرمزگان، هشدار سطح قرمز در استان صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: فعالیت این سامانه از صبح سه شنبه ۲۵ تا اواخر وقت جمعه ۲۸ آذر در استان است و با رگبار شدید باران، رعد و برق همراه با تگرگ و تندباد، و در ارتفاعات شمالی استان با احتمال بارش برف پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: مناطق متاثر این سامانه شهرستان‌های بندرعباس، بستک، بندرخمیر، بندرلنگه، پارسیان، میناب، رودان، بشاگرد، سیریک، حاجی آباد، قشم، جاسک و جزایر بوموسی، قشم، سیری، لاوان، کیش، تنب بزرگ و سواحل است.

وی گفت: با فعالیت این سامانه آب گرفتگی معابر عمومی و جاری شدن روان آب ها، بالا آمدن آب رودخانه‌های فصلی، سیلابی شدن مسیل ها، خسارت به سازه‌های سبک بعلت تند باد لحظه‌ای و خسارت به محصولات کشاورزی دور از انتظار نیست.

منبع:صداوسیما

برچسب ها: هشدار قرمز هواشناسی ، هرمزگان
