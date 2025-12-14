عضو شورای اسلامی شهر تهران، نسبت به تشدید پدیده فرونشست زمین در تهران هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پیرهادی عضو شورای شهر تهران در جمع با خبرنگاران با اشاره به بی‌توجهی‌های صورت‌گرفته در دهه‌های گذشته نسبت به محیط زیست، گفت: یکی از مسائل جدی شهر تهران، به‌ویژه در مناطق جنوبی، پدیده فرونشست زمین در دشت تهران و دشت شهریار است که در آینده می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری را برای پایتخت و حتی سایر استان‌ها به همراه داشته باشد.

وی افزود: در این خصوص نامه‌های متعدد و مختلفی به رؤسای قوا و نهاد‌های مسئول و امنیتی از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای کشور، قرارگاه ثارالله و شورای تأمین استان ارسال کرده‌ایم و این مخاطره را به‌صورت رسمی اعلام کرده‌ایم. متولی اصلی موضوع فرونشست وزارت نیرو است و متأسفانه برداشت‌های بی‌رویه و استخراج بی‌حد از آب‌های زیرزمینی باعث تشدید این بحران شده است.

پیرهادی با اشاره به کاهش نزولات آسمانی و افزایش جمعیت‌پذیری تهران تصریح کرد: کم‌آبی و خشکسالی‌های اخیر باعث شده وابستگی به منابع آب زیرزمینی به‌شدت افزایش پیدا کند، به‌طوری که هم‌اکنون بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از منابع زیرزمینی برداشت می‌شود و این یک زنگ خطر جدی برای تشدید فرونشست زمین است.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: تصمیمات نادرست گذشته و بی‌توجهی به طبیعت، در آینده دامنگیر همه مردم خواهد شد. همان‌طور که ساخت‌وساز در بستر رودخانه‌ها و تخریب حریم آنها در سال‌های گذشته، امروز منجر به طغیان سیلاب‌ها و خسارت‌های سنگین شده است، آسفالت و سیمان‌کاری گسترده سطح شهر نیز مانع نفوذ آب به زمین شده و موجب عدم تغذیه آبخوان‌ها شده است.

وی با اشاره به مصوبه جدید شورای اسلامی شهر تهران گفت: امروز مصوبه‌ای در شورا به تصویب رسید که شهرداری تهران را ملزم می‌کند طرح «تراواسازی» به‌همراه دستورالعمل اجرایی و ضوابط آئین‌نامه‌ای آن را تهیه کند. بر اساس این مصوبه، در اجرای پروژه‌های عمرانی آینده باید از مصالح تراوا استفاده شود تا امکان نفوذ آب به زمین فراهم شود.

پیرهادی تأکید کرد: خطر فرونشست زمین بسیار جدی است و بسیاری از دلسوزان محیط زیست نسبت به آن هشدار داده‌اند. اگر این موضوع مورد توجه جدی قرار نگیرد، در آینده خسارت‌های سنگینی به طبیعت و مردم وارد خواهد شد. وی در پایان از قوه قضائیه خواست تا با جدیت به این مسئله ورود کند.

