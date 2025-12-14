شهروندخبرنگار ما فیلمی از هدررفت آب در برخی از معابر شهرستان ایلام ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است هدررفت آب به صورت داستان پرغصه در برخی اط نقاط کشور به گوش می‌رسد و موجب نگرانی شهروندان شده است.
به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است آب در برخی از معابر شهرستان ایلام هدر می‌رود و این موضوع مشکلاتی را برای آنها رقم زده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام من ساکن بالاترازچهارراه مقاومت کوچه آتش پیکر روبروی اموزش پرورش این استان هستم. به گفته شهروندخبرنگار ما مدت ۶ الی ۷ روز است لوله آب شرب ترکیده و موجب هدررفت آب این منطقه شده و شهروندان را آزار می‌دهد.وی با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

منبع: شهروندخبرنگار - ایلام

