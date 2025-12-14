باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - جعفر محمدنژاد سیگارودی، معاون سرمایه‌گذاری ساتبا، در نشست بررسی موانع توسعه تجدیدپذیر‌ها که روز یکشنبه برگزار شد، به تحلیل وضعیت ناترازی برق کشور پرداخت و تأکید کرد که نمی‌توان انتظار داشت کل ناترازی ۲۳ تا ۲۴ هزار مگاواتی برق تنها با تجدیدپذیر‌ها برطرف شود. وی وجود این ناترازی را ناشی از عملکرد‌های نادرست گذشته دانست و افزود: تجدیدپذیر‌ها می‌توانند کمک کننده باشند، اما در حال حاضر در مرحله گذار انرژی هستیم و توسعه این منابع دیگر یک انتخاب نیست بلکه اجتناب‌ناپذیر شده است.

محمدنژاد سیگارودی با اشاره به ظرفیت‌های بالای ایران در حوزه انرژی، اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی و حدود ۳۲۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور وجود دارد.

او هچنین به آمار‌های جهانی اشاره کرد و گفت: «بر اساس پیش‌بینی‌ها، در سال ۲۰۲۴، ۴۶ درصد برق دنیا از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌شود و بسیاری از کشور‌هایی که حتی مزیت‌های طبیعی ایران را ندارند، در این حوزه عملکرد بهتری داشته‌اند.

این مقام مسئول در ادامه به نقش مردم و بخش خصوصی در توسعه تجدیدپذیر‌ها پرداخت و گفت: از سال ۱۳۹۵ تاکنون حتی یک کیلووات نیروگاه تجدیدپذیر دولتی به شبکه تزریق نشده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که توسعه پایدار تجدیدپذیر‌ها باید توسط مردم انجام شود.

او با اشاره به صدور حدود ۱۰۰ هزار مگاوات پروانه احداث نیروگاه خورشیدی برای بخش خصوصی خاطرنشان کرد: در بهترین شرایط جهانی، حدود ۲۰ درصد پروانه‌ها به تولید واقعی منجر می‌شود و این رقم در ایران حدود ۱۵ درصد برآورد می‌شود.

محمدنژاد سیگارودی همچنین از ورود صندوق توسعه ملی به حوزه تجدیدپذیر‌ها خبر داد و گفت: برای نخستین بار، با پیگیری‌های ساتبا، صندوق توسعه ملی به‌طور رسمی وارد حمایت از پروژه‌های تجدیدپذیر شده است و در حال حاضر ۷ هزار مگاوات پروژه با مشارکت بخش خصوصی در دست اجرا قرار دارد.

او تأکید کرد که نباید به عملکرد ساتبا و تجدیدپذیر‌ها با نگاه صفر و یک نگریست و افزود: بیش از ۱۹ هزار مگاوات قرارداد فعال وجود دارد که بخش عمده‌ای از آن مربوط به عرضه در بورس انرژی است.

محمدنژاد سیگارودی تأکید کرد که انرژی‌های تجدیدپذیر به‌تنهایی قادر به حل ناترازی برق کشور نیستند، اما با همکاری و مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی، می‌توان به توسعه پایدار برق کشور دست یافت.