وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص زمین برای ساخت حدود صد هزار واحد مسکن کارگری در سراسر کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به روند اجرای تفاهمنامه منعقدشده میان این وزارتخانه و وزارت راه و شهرسازی، گفت: از زمان امضای این تفاهمنامه تاکنون، زمین برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در سراسر کشور تخصیص یافته است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از این زمینها در اختیار واحدهای صنعتی بزرگ قرار گرفتهاند؛ و واحدهایی مانند مجموعه مس سرچشمه، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در استان هرمزگان و برخی واحدهای فولادی که متعلق به صندوقهای بازنشستگی یا واحدهای بزرگ صنعتی کشور هستند ساخت مسکن کارگری را آغاز کردهاند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: خوشبختانه در یک ماه اخیر، واحدهای صنعتی متوسط نیز به این طرح پیوستهاند؛ واحدهایی که در شهرهایی مانند ساوه و شاهرود مشارکت خود را در ساخت مسکن کارگری آغاز کردهاند.
میدری با اشاره به سازوکار طراحیشده در این طرح بیان کرد: صاحبان صنایع به دلیل برخورداری از قدرت سازماندهی و توان مالی، این امکان را دارند که در صورت بروز نوسان در تسهیلات بانکی، روند ساختوساز را متوقف نکرده و مسکن کارگری با سرعت بیشتری ساخته شود.
وی همچنین از همکاری مناسب وزارت راه و شهرسازی با واحدهای صنعتی خبر داد و گفت: بر اساس این همکاری، متناسب با میزان سرمایهگذاری انجامشده توسط صنایع، زمین در اختیار آنها قرار میگیرد که میتواند برای احداث واحدهای مسکونی یا تجاری مورد استفاده قرار گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: استقبال صنایع از این طرح به دلیل تأثیر آن بر افزایش ماندگاری نیروی کار، تقویت حس تعلق کارگران به واحدهای صنعتی و ارتقای بهرهوری نیروی انسانی است.
میدری در پایان ابراز امیدواری کرد: با استفاده از ظرفیت جدیدی که در سازماندهی بخش خصوصی و واحدهای صنعتی ایجاد شده است، گام تازه و مؤثری در زمینه توسعه مسکن کارگری در کشور برداشته شود.
