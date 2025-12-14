تراکتور در ورزشگاه خانگی اش با نتیجه ۲ - ۱ از سد پیکان گذشت و به رده سوم جدول لیگ برتر فوتبال صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در نخستین بازی هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال تیم فوتبال تراکتور تبریز از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه خانگی اش شهید سلیمانی میزبان پیکان تهران بود.

با حکم کمیته استیناف فدراسیون فوتبال فقط هواداران خانم، حق حضور در این دیدار را داشتند.

در دقیقه ۵ ارسال کرنر از سمت چپ در میان غفلت مدافعان تراکتور با ضربه سر شاهین توکلی توپ به تور دروازه تراکتور چسبید تا شاگردان سعید دقیقی خیلی زود به گل برسند.

در دقیقه ۹ روی یک حرکت انفرادی از عمق دفاع پیکان مهاجم تراکتور با عبور از مدافع حریف توانست در موقعیت تک به تک گلی زیبا بزند.

۲ تیم علی رغم داشتن موقعیت در نیمه اول با تساوی به رختکن رفتند.

در نیمه دوم حملات تراکتور شدت بیشتری گرفت  تا اینکه در دقیقه ۷۴ مهدی هاشم نژاد توانست قفل دروازه پیکانی‌ها را بشکند.

این دیدار در پایان با برتری ۲ - ۱ تراکتور به پایان رسید و آن‌ها پس از ۲ تساوی بدون گل دوباره رنگ برد را دیدند.

تراکتور با این پیروزی  ۲۱ امتیازی شد و البته با یک بازی کمتر به رده سوم جدول لیگ برتر صعود کرد. پیکان نیز با ۱۴ امتیاز در رده یازدهم قرار دارد.

